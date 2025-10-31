Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”

En declaraciones a Aries, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, confirmó que todos los ministros del gabinete provincial pusieron su renuncia a disposición del gobernador Gustavo Sáenz, como gesto político para permitir una reorganización del Ejecutivo.

“El gobernador siempre dijo que los ajustes son necesarios. Estamos terminando una primera etapa de su segunda gestión y seguramente habrá cambios para tener una estructura más compacta y eficiente”, explicó Villada.

Aclaró que no se trata de una decisión impulsada por el mandatario, sino de una iniciativa de los propios ministros. “No es que el gobernador nos lo haya pedido. Fue un gesto de acompañamiento para que pueda repensar el mejor equipo posible”, sostuvo.

Villada anticipó que se analiza reducir la cantidad de secretarías —actualmente más de 40— para dar mayor agilidad a la gestión y optimizar recursos. “No solo se trata del gasto, sino de mejorar la toma de decisiones”, dijo.

Finalmente, descartó que los cambios impliquen una crisis política. “No hay relación con el resultado electoral. Estos ajustes ya estaban previstos y buscan fortalecer la segunda etapa de gobierno”, aseguró.