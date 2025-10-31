El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.Política31/10/2025Ivana Chañi
En declaraciones a Aries, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, confirmó que todos los ministros del gabinete provincial pusieron su renuncia a disposición del gobernador Gustavo Sáenz, como gesto político para permitir una reorganización del Ejecutivo.
“El gobernador siempre dijo que los ajustes son necesarios. Estamos terminando una primera etapa de su segunda gestión y seguramente habrá cambios para tener una estructura más compacta y eficiente”, explicó Villada.
Aclaró que no se trata de una decisión impulsada por el mandatario, sino de una iniciativa de los propios ministros. “No es que el gobernador nos lo haya pedido. Fue un gesto de acompañamiento para que pueda repensar el mejor equipo posible”, sostuvo.
Villada anticipó que se analiza reducir la cantidad de secretarías —actualmente más de 40— para dar mayor agilidad a la gestión y optimizar recursos. “No solo se trata del gasto, sino de mejorar la toma de decisiones”, dijo.
Finalmente, descartó que los cambios impliquen una crisis política. “No hay relación con el resultado electoral. Estos ajustes ya estaban previstos y buscan fortalecer la segunda etapa de gobierno”, aseguró.
La reunión con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro servirá para discutir gestión, tensiones internas y la participación política del sector.
Con la participación de 62 organizaciones, la central obrera intenta sostener la unidad y proyectar una postura clara ante las reformas de Milei, en paralelo al diálogo del Ejecutivo con gobernadores.
Milei viajará a Miami para reunirse con empresarios y descartan un encuentro con TrumpPolítica31/10/2025
El Gobierno indicó que no solicitaron una reunión bilateral entre los mandatarios y que será “muy poco probable” un encuentro informal. El foco del viaje estará en economía e inversiones.
La histórica remontada de Diego Santilli en Buenos Aires impulsa el acercamiento entre el Gobierno y el partido fundado por Macri, aunque por ahora no se esperan incorporaciones al gabinete presidencial.
Reformas: Villada dijo que Salta acompañará las medidas que beneficien al país y exigirá cumplimiento de obras
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, confirmó que la provincia apoyará las reformas laboral, impositiva y previsional impulsadas por la Nación. Aclaró que Salta “no es obstruccionista”, pero reclamó que el Presupuesto 2026 contemple las obras acordadas con la provincia.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.