Salta culminó el escrutinio definitivo sin sorpresas
Política31/10/2025
La Junta Electoral Nacional del distrito Salta difundió este viernes los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones nacionales del 22 de octubre. Según los datos oficiales, La Libertad Avanza fue el espacio más votado en la provincia, con 284.809 votos para diputados nacionales y 245.050 para senadores, consolidando su triunfo en el territorio salteño.
En segundo lugar se ubicó Primero los Salteños, con 194.619 votos para diputados y 214.854 para senadores, mientras que Fuerza Patria alcanzó 94.691 y 78.783 votos, respectivamente.
Los resultados:
El informe oficial detalla que en toda la provincia se registraron 1.122.179 electores, con una participación del 66,28%. En total se contabilizaron 3.373 mesas habilitadas, todas cerradas y verificadas por la Junta Electoral Nacional.
Además, se emitieron 29.815 votos en blanco en la categoría de diputados y 82.812 en senadores. Los votos nulos fueron 24.107 y 20.357, respectivamente.
