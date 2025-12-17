Fuerte cruce entre Bullrich y Mayans: "Hacen lo que se les canta las pelotas"

Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.
El Senado de la Nación vivió una jornada de máxima tensión durante la conformación de la comisión de Trabajo. La senadora Patricia Bullrich fue elegida presidenta del cuerpo en medio de fuertes cruces con José Mayans.Política17/12/2025
El Senado enfrenta un momento de alta tensión con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que comienza a analizarse hoy en la Cámara alta. La decisión de avanzar con el debate de leyes en sesiones extraordinarias, sin el aval de todos los bloques, profundizó la crisis y dejó en evidencia la fractura política en la Cámara Alta.
El primer chispazo se produjo en la conformación de las comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar la iniciativa que impulsa el oficialismo. Y los protagonistas fueron Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.
“Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, expresó José Mayans al abrir el debate sobre la conformación de las comisiones. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el referente peronista.
El senador recordó antecedentes recientes de conflictos similares y criticó la falta de consenso; para impugnar, se ampara en que no hubo ninguna sesión en la que se solicitara la conformación de las comisiones: “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”.
Desde el bloque peronista, Martín Soria reforzó la postura de impugnación y rechazo al procedimiento: “Desde nuestro bloque no vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución que hoy están haciendo. Y que todos los argentinos tomen nota. Por eso no vamos a estar formando parte, seguramente, de esta integración y de esta convocatoria que es totalmente ilegal y viola el reglamento y la Constitución Nacional”.
En respuesta a las acusaciones, Patricia Bullrich desestimó los argumentos y defendió la legalidad del proceso y la continuidad de las actividades parlamentarias: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.
Tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate de manera contundente, mientras Mayans (a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“. Nada de eso le interesó a la senadora de LLA, que cerró la reunión: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.
En ese marco, el peronismo ratificó su decisión de no participar en las reuniones y de judicializar el proceso, argumentando que la ley en discusión carece de legitimidad desde su origen y que la conducción parlamentaria ha incurrido en graves irregularidades.
Con información de Infobae
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.
El geólogo y exsecretario de Minería de la Provincia criticó el protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca y aseguró que cualquier acuerdo “va en contra de los intereses salteños”.
La expresidenta y titular del PJ criticó los cambios en el esquema del dólar, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de consumo y advirtió que la Inversión Extranjera Directa es negativa por primera vez desde 2003.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal tras lograr un dictamen de mayoría con 44 firmas.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El jefe de Gabinete de la Provincia se refirió al regreso público de la exintendenta de Salta y al cruce político con el actual intendente capitalino. Consideró que se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.