El lateral de 26 años, quien quedará libre de Racing a fin de año, seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos y no será refuerzo del Millonario.
Premios Olimpia: Ángel Di María ganó el de Plata y Agustín Canapino el de Oro
Ángel Di María se llevó el Olimpia de Plata al mejor futbolista tras su exitoso regreso a Rosario Central, superando en la terna a Paredes y Lautaro Martínez.Deportes23/12/2025
El jugador de Rosario Central Ángel Di María fue reconocido este lunes con el Olimpia de Plata en fútbol durante una ceremonia llevada a cabo en la Usina del Arte en Buenos Aires y recibió la máxima distinción del deporte argentino, mientras que el piloto Agustín Canapino se llevó el Olmpia de Oro 2025.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se impuso ante sus compatriotas Leandro Paredes, mediocampista de Boca, y Lautaro Martínez, atacante del Inter de Milán, por lo hecho con el equipo rosarino donde consiguió consagrarse como Campeón de Liga en una polémica premiación.
Además, Di María fue reconocido por su labor hecha en los últimos años con la Selección argentina, ya que no solo consiguió la Copa del Mundo, sino que también logró convertirse en bicampeón de América por las conquistas en 2021 y 2024.
Su tan esperado regreso al elenco rosarino dio mucho de que hablar y puso las expectativas muy altas en el delantero de 37 años. Sin embargo, el jugador las superó dado que anotó varios goles, obtuvo la clasificación de su equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores y levantó un título que le ortorgó la AFA a Rosario Central generando una de las polémicas del año en el fútbol.
Al momento de subir al escenario, Di María le entregó una placa y una camiseta con su nombre y el número 11 a Claudio "Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó unas sentidas palabras de agradecimiento.
Con información de Noticias Argentinas
Gimnasia y Tiro arrancará con un desafío duro desde el arranque: en la Zona B, los albos debutarán ante Colegiales como local en la primera fecha del 7 de febrero, marcando el puntapié inicial de un calendario que alternará rivales históricos con compromisos ante equipos en plena lucha por puestos de reducido o por zafar del descenso
El Club Atlético Central Norte, el popular Cuervo salteño, quedó encuadrado en la Zona A junto a equipos como All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Colón, Godoy Cruz y San Telmo entre otros
El Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 al Bologna en la final disputada en Arabia Saudita.
En una tensa Asamblea Extraordinaria, el ex Secretario General Sergio Costantino fue designado como presidente de San Lorenzo de manera transitoria.
Definieron las zonas para la Primera Nacional 2026: el Cuervo y el Albo se enfrentarán en el interzonalDeportes22/12/2025
Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el calendario de la Segunda División para la temporada 2026. Central Norte integrará la zona A y Gimnasia y Tiro la zona B, sin embargo se enfrentarán en el interzonal.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.