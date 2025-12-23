Premios Olimpia: Ángel Di María ganó el de Plata y Agustín Canapino el de Oro

El jugador de Rosario Central Ángel Di María fue reconocido este lunes con el Olimpia de Plata en fútbol durante una ceremonia llevada a cabo en la Usina del Arte en Buenos Aires y recibió la máxima distinción del deporte argentino, mientras que el piloto Agustín Canapino se llevó el Olmpia de Oro 2025.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se impuso ante sus compatriotas Leandro Paredes, mediocampista de Boca, y Lautaro Martínez, atacante del Inter de Milán, por lo hecho con el equipo rosarino donde consiguió consagrarse como Campeón de Liga en una polémica premiación.

Además, Di María fue reconocido por su labor hecha en los últimos años con la Selección argentina, ya que no solo consiguió la Copa del Mundo, sino que también logró convertirse en bicampeón de América por las conquistas en 2021 y 2024.

Su tan esperado regreso al elenco rosarino dio mucho de que hablar y puso las expectativas muy altas en el delantero de 37 años. Sin embargo, el jugador las superó dado que anotó varios goles, obtuvo la clasificación de su equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores y levantó un título que le ortorgó la AFA a Rosario Central generando una de las polémicas del año en el fútbol.

Al momento de subir al escenario, Di María le entregó una placa y una camiseta con su nombre y el número 11 a Claudio "Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó unas sentidas palabras de agradecimiento.

