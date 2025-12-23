El Indec publica hoy la balanza de pagos del tercer trimestre 2025

El senador Luis Juez destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como una "hoja de ruta" necesaria, pero reclamó una mejora urgente en el salario real y lanzó duras críticas contra la AFA.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el informe sobre balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa correspondiente al tercer trimestre de 2025.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con el cronograma de difusión del organismo, este martes estará disponible el consolidado estadístico que refleja la posición financiera del país, brinda información sobre cuentas externas, deuda y cuentas declaradas en el exterior, entre otros datos.
Durante el segundo trimestre de 2025, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de USD 3.016 millones, debido a los saldos negativos en el ingreso primario por USD 4.080 millones y en la balanza de servicios por USD 2.483 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por USD 2.668 millones y en el ingreso secundario por USD 879 millones.
La deuda externa a valor nominal alcanzó los USD 305.043 millones en el 2° trimestre de 2025.
