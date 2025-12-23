El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones.
Fuerzas Armadas: Presti propondrá una nueva obra social gestionada por militares
El ministro de Defensa, Carlos Presti, se reúne este martes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para presentar un proyecto que busca transformar la atención médica de la familia militar.Política23/12/2025
El ministro de Defensa, Carlos Presti, le presentará este martes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una propuesta para la creación de una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes gubernamentales.
Presti buscará que la eventual nueva estructura, según adelantó ayer en declaraciones televisivas, esté presidida por un militar. A pocos días de haber aterrizado en la cartera, empujó el inicio de la auditoría de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la tercera más grande del Estado.
IOSFA es de los principales pedidos que realizan los militares, quienes cuestionan el alcance y las coberturas de la obra social que cuenta con 600.000 afiliados. En las últimas dos semanas, la muerte de tres soldados eran investigadas como potenciales suicidios.
En diálogo con la Agencia NA, un efectivo aún en funciones relató que los problemas de salud mental no cuentan con un abordaje integral. “El Ejército no contempla la salud mental y IOSFA no ayuda en nada”, sostuvo en estricto off the record.
Puertas adentro, el Teniente General Presti dice conocer los pedidos del sector y sostiene que, además de sus funciones ministeriales, otro de sus objetivos también marcha por cuidar de la tropa y la familia militar.
