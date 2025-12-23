El senador Luis Juez destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como una "hoja de ruta" necesaria, pero reclamó una mejora urgente en el salario real y lanzó duras críticas contra la AFA.
Polémica por el avión sanitario: Betzel desmintió a Zapata y desligó a Calletti
El empresario aclaró que él pagó y viajó el vuelo sanitario el jueves a la noche, cuando la jura de la exdiputada fue a la madrugada. “Viajé de urgencia por un posible trasplante sólo con mi esposa”, afirmó.Política23/12/2025Ivana Chañi
El empresario salteño y expresidente de la Cámara de Comercio, Daniel Betzel, salió a aclarar la polémica generada tras la denuncia pública del diputado libertario Carlos Zapata y la circulación en grupos de WhatsApp que la exdiputada nacional y ahora miembro de la Auditoría General de la Nación, Pamela Calletti habría viajado a Buenos Aires en el avión sanitario de la provincia.
En diálogo con Aries, Betzel afirmó que él fue el único pasajero del vuelo, junto a su esposa, y negó de manera categórica que la ex diputada nacional Pamela Calletti haya utilizado la aeronave para asistir a su jura como integrante de la Auditoría General de la Nación.
El empresario explicó que los horarios no coinciden, ya que la jura de Calletti se produjo durante la madrugada del jueves, mientras que el vuelo sanitario partió desde Salta pasadas las 23 horas de ese mismo día.
Además, remarcó que el traslado respondió a una urgencia médica personal cuando fue notificado de un posible trasplante que finalmente no pudo realizarse por falta de compatibilidad. “Desde hace tres años estoy en la lista de espera, me avisaron que podía haber un donante compatible y apelé a todos los medios. De hecho, al primero que llamé fue a Alfredo Olmedo pero no tenía el avión en Salta”, dijo Betzel.
Además, señaló que pagó por el vuelo, que no habló con el Gobernador Gustavo Sáenz y que todo se realizó dentro de los protocolos. “No hubo ningún uso político del avión sanitario”, sostuvo.
Por último, agradeció a Aviación Civil por la inmediatez con la que actuó y apeló a la conciencia de la importancia de la donación de órganos: “salva vidas”, remarcó.
