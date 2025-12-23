Romina Sassarini fue designada directora de REMSa

A través del Decreto Nº 902, publicado en el Boletín Oficial de este martes 23 de diciembre, el Gobierno de la Provincia resolvió designara la exsecretaria de Minería, Dra. Andrea Romina Sassarini, como Directora por las acciones “C” del Directorio de la empresa Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa S.A.).

La decisión se fundamenta en la necesidad de cubrir el cargo vacante dentro del Directorio de la empresa estatal, clave para el desarrollo de políticas vinculadas a la energía y la minería en la provincia.

El decreto destaca que la designación se realiza en el marco de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 140 y 144 inciso 2) de la Constitución Provincial, así como por lo establecido en la Ley Nº 8511 y normas complementarias.