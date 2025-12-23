El expresidente difundió un video por las celebraciones de Navidad. “Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender", expresó.
Romina Sassarini fue designada directora de REMSa
Se oficializó este martes la designación de Andrea Romina Sassarini como directora por las acciones “C” del Directorio de Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.Política23/12/2025Ivana Chañi
A través del Decreto Nº 902, publicado en el Boletín Oficial de este martes 23 de diciembre, el Gobierno de la Provincia resolvió designara la exsecretaria de Minería, Dra. Andrea Romina Sassarini, como Directora por las acciones “C” del Directorio de la empresa Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa S.A.).
La decisión se fundamenta en la necesidad de cubrir el cargo vacante dentro del Directorio de la empresa estatal, clave para el desarrollo de políticas vinculadas a la energía y la minería en la provincia.
El decreto destaca que la designación se realiza en el marco de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 140 y 144 inciso 2) de la Constitución Provincial, así como por lo establecido en la Ley Nº 8511 y normas complementarias.
A través de un video publicado este miércoles, el presidente Javier Milei realizó un balance de su segundo año de gestión, destacando el superávit fiscal, la eliminación del cepo cambiario y el reciente acuerdo comercial con EE. UU.
Tras los reclamos de profesionales del sector por las fuertes sanciones económicas del proyecto de Inocencia Fiscal, el ministro Luis Caputo confirmó que la ARCA (ex AFIP) no aplicará multas de forma inmediata.
Javier Milei pasará la Navidad en Olivos a la espera del tratamiento del PresupuestoPolítica24/12/2025
El presidente Javier Milei pasará la Nochebuena en la Quinta de Olivos, acompañado posiblemente por su hermana Karina Milei.
Para blindar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado este viernes y evitar que el proyecto vuelva a Diputados, el Gobierno optará por una ingeniería administrativa externa a la "ley de leyes".
La exvicepresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi tras haber sido operada de una apendicitis aguda que derivó en una peritonitis localizada.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.