Fiore: “Cualquier recorte en educación es tremendo”

El Senado de la Nación se encamina a debatir el Presupuesto 2026 el próximo viernes a las 12 en una sesión especial en medio de las críticas por el artículo 30 del proyecto, que introduce cambios en el financiamiento de la educación y la ciencia.

En diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, advirtió que la educación técnica en Salta es completamente pública y que la inversión estatal es fundamental para su funcionamiento

“Tenemos escuelas de electromecánica, agricultura y agroindustria, áreas que requieren recursos significativos. Cualquier recorte sería tremendo, porque no se puede mantener la calidad de la educación sin fondos suficientes”.

La ministra señaló que la ley 26.206 plantea un 6% del presupuesto para educación, solo se cumplió en 2015, pero que todos los gobiernos anteriores hicieron el esfuerzo de acercarse a ese porcentaje. “La educación es una responsabilidad compartida entre Nación y provincias. Pretender que Argentina pueda crecer sin invertir en educación, ciencia y tecnología es imposible”, insistió.

La ministra subrayó la importancia de mantener el financiamiento público para garantizar igualdad de oportunidades.

“Es la inversión en educación lo que ha permitido trascender a las naciones y levantarse de las caídas. Entonces, no es pretender un crecimiento de la Argentina sin inversión en educación, o pretender que yo tenga que estar vendiendo voucher para solventar los gastos que me pueda dar una escuela en alguno de los tantos lugares vulnerables que tiene nuestra provincia como lo tiene el país. El chico del paraje tiene exactamente el mismo derecho que el de Salta Capital de educarse”, cerró.