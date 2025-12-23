El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones.
Fiore: “Cualquier recorte en educación es tremendo”
En la previa del debate del Presupuesto 2026, la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, alertó sobre el impacto que tendría la reducción de fondos en la educación pública y en la igualdad de oportunidades. “La educación es una responsabilidad compartida entre Nación y provincias”, señaló.Política23/12/2025
El Senado de la Nación se encamina a debatir el Presupuesto 2026 el próximo viernes a las 12 en una sesión especial en medio de las críticas por el artículo 30 del proyecto, que introduce cambios en el financiamiento de la educación y la ciencia.
En diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, advirtió que la educación técnica en Salta es completamente pública y que la inversión estatal es fundamental para su funcionamiento
“Tenemos escuelas de electromecánica, agricultura y agroindustria, áreas que requieren recursos significativos. Cualquier recorte sería tremendo, porque no se puede mantener la calidad de la educación sin fondos suficientes”.
La ministra señaló que la ley 26.206 plantea un 6% del presupuesto para educación, solo se cumplió en 2015, pero que todos los gobiernos anteriores hicieron el esfuerzo de acercarse a ese porcentaje. “La educación es una responsabilidad compartida entre Nación y provincias. Pretender que Argentina pueda crecer sin invertir en educación, ciencia y tecnología es imposible”, insistió.
“Es la inversión en educación lo que ha permitido trascender a las naciones y levantarse de las caídas. Entonces, no es pretender un crecimiento de la Argentina sin inversión en educación, o pretender que yo tenga que estar vendiendo voucher para solventar los gastos que me pueda dar una escuela en alguno de los tantos lugares vulnerables que tiene nuestra provincia como lo tiene el país. El chico del paraje tiene exactamente el mismo derecho que el de Salta Capital de educarse”, cerró.
La senadora salteña explicó los motivos de su respaldo al proyecto 2026, advirtió sobre la fragilidad de los supuestos macroeconómicos y reclamó previsibilidad, federalismo y una mejor implementación de las políticas públicas clave para el desarrollo y la educación.
La legisladora justicialista Cristina López protestó por el desalojo de una oficina de la Cámara alta y apuntó directamente a la vicepresidenta. Dijo que en el Senado reinan "el autoritarismo y el abuso de poder" y volvió a denunciar "tocamientos impúdicos".
En el inicio de la única sesión que el Senado tendrá en el mes de diciembre, asumió este viernes el rionegrino que cumplirá el mandato que por la minoría le corresponde a La Libertad Avanza en esa cámara.
El Gobierno busca acelerar la votación por capítulos para sancionar el proyecto antes de fin de año y evitar una nueva prórroga presupuestaria. La principal tensión está en el capítulo educativo, en el que descartan concesiones.
El plan de gastos que impulsa el Ejecutivo y la Ley de Inocencia Fiscal ya cuentan con media sanción de Diputados. La oposición quería que se trate artículo por artículo.
