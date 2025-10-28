El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Biella: “Será un Congreso más plural, donde habrá que dialogar con las provincias”
El diputado nacional electo por Primero los Salteños, Bernardo Biella, aseguró que el nuevo Congreso “será más balanceado”.Política28/10/2025Ivana Chañi
El médico y dirigente salteño Bernardo Biella, diputado nacional electo por Primero los Salteños, anticipó que el nuevo Congreso “será más plural” y que la representación de las provincias tendrá un rol determinante en el armado de mayorías.
“Se ve un Congreso que para tener quórum va a tener que dialogar con las provincias. Creo que será más balanceado y representativo”, señaló Biella en declaraciones a Aries.
El legislador, que ya integró la Cámara Baja nacional en 2011, comparó el contexto actual con aquel primer paso por el Congreso:
“En ese momento todo se trataba al libro cerrado. No se podía ni corregir errores de ortografía en los proyectos del Ejecutivo”, recordó.
Biella evocó también los años del kirchnerismo, cuando “la Cámpora copaba los palcos y era imposible disentir”. Según dijo, aquella dinámica generaba un clima “avasallador” que impedía el debate serio.
“Hoy vemos exabruptos y discusiones personales entre legisladores, pero antes directamente no se podía hablar. Era otra forma de censura”, analizó.
Sobre su rol en esta nueva etapa, Biella confirmó que trabajará alineado con el gobernador Gustavo Sáenz, en coordinación con otros representantes provinciales.
“Vamos a acompañar la idea del gobernador y buscar acuerdos interprovinciales. Las provincias vamos a tener que hacernos fuertes”, afirmó.
El diputado electo consideró que los legisladores provinciales que integrarán el nuevo Congreso “tendrán un papel clave” en la conformación de mayorías y en la defensa de los intereses del interior del país.
“Hay que poner primero a las provincias”, resumió Biella, quien agradeció el respaldo de “más de 210 mil salteños” en las urnas.
El legislador aseguró que la provincia “tiene todo para generar trabajo y desarrollo” y destacó que el Ejecutivo planea un aumento salarial para trabajadores, jubilados y pymes.
El presidente destacó el rol de la secretaria general de la Presidencia y le atribuyó haber anticipado la victoria de La Libertad Avanza en la provincia.
