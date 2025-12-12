El embajador Peter Lamelas asistió a la jura del nuevo Ministro de Defensa

Las autoridades de la Conferencia Episcopal celebraron el 11 y el 12 de diciembre su última reunión del año en Buenos Aires. La agenda giró en torno a cuestiones institucionales, pero también hubo espacio para analizar la realidad social y política.
El teniente general Carlos Alberto Presti asumió este mediodía como nuevo ministro de Defensa de la Nación. La jura se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada con la presencia de toda la cúpula del Poder Ejecutivo y figuras periféricas al Gobierno. Una de ellas fue el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
El diplomático asistió a una ceremonia de estas características por segunda vez consecutiva luego de que lo hiciera la semana pasada en la jura de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
Se tratan de gestualidades poco habituales en las últimas décadas y que plasman el clima de sintonía absoluta que existe entre ambas administraciones. “Ya parece parte del elenco estable”, se limitó a bromear un alto integrante del Gabinete.
El embajador estadounidense fue una de las primeras personas en llegar a la jura. La Dirección de Protocolo de la Presidencia lo colocó en la primera fila de las ubicaciones junto a la familia de Presti, quienes antes de comenzar el acto le pidieron una foto. Lamelas respondió que sí, animándose a posar con los dos pulgares en alto tal y como lo hace el Presidente. Los hijos del exjefe del Ejército lo siguieron sin chistar.
Lamelas ya se había visto días atrás con Milei, Presti y la cúpula del Gobierno. Fue en ocasión del acto de presentación del los F-16 que se realizó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La nota de la Embajada de Estados Unidos recalcó que la llegada de los aviones caza fortalece las capacidades de defensa aérea de la Argentina y respalda la coordinación operativa con ese país y otros socios de la OTAN, “reflejando un compromiso a largo plazo con la cooperación entre ambos países”.
La política de defensa que ejecutó este Gobierno tiene una altísima correlación con el alineamiento geopolítico que Milei imprimió con Estados Unidos.
El reemplazo de Petri por Presti y la renovación de la cúpula del Estado Mayor Conjunto no estuvo exenta de esa lógica. Consideraron que, por sus terminales, el exjefe del Ejército Argentino podía consolidar una buena relación con la Embajada y que está alineado a la idea de coordinar con ellos las políticas de defensa nacional.
Presti tiene como uno de sus principales objetivos lograr que el Reino Unido levante la prohibición de compra armamentística y de unidades de combate que provengan de fábricas británicas o tengan componentes suyos.
Tal y como revelaron fuentes castrenses a Infobae, Estados Unidos sería uno de los factores de presión para convencer al Reino Unido para que ceda en esa política y que se pueda expandir la oferta de compras que pueda hacer el Ministerio de Defensa.
El área clave en esa materia es la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. El reemplazante de Juan Battaleme en esa área será el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella, que regresa a un puesto de primera línea tras haber sido desplazado durante el ciclo kirchnerista con el objetivo de fortalecer la cooperación militar con Estados Unidos e Israel.
El nombramiento de Presti y la composición de su gabinete marcan un giro explícito hacia una mayor presencia militar en la conducción del Ministerio de Defensa, en contraste con la tradición de las gestiones kirchneristas, que privilegiaban la conducción civil incluso en niveles operativos.
La llegada de Presti coincide con un proceso de reordenamiento en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en el que la Armada Argentina recupera la jefatura del Estado Mayor Conjunto después de treinta años, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare al frente y el general de brigada Sergio Jurczyszyn como subjefe. Además, el brigadier general Xavier Isaac pasará a retiro, mientras que en la Fuerza Aérea fue ratificado el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, protagonista en la reciente incorporación de los F-16.
