Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”

En Día de Miércoles, la senadora nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, aseguró que el respaldo al gobierno de Javier Milei dejó de ser un “voto enojo” y se transformó en un voto de confianza, impulsado —según dijo— por los resultados económicos y la lucha contra la corrupción. También cuestionó con dureza la carga impositiva en Salta y acusó a provincias y municipios de usar fondos públicos “para campañas, punteros y asistencialismo” mientras hoy dicen no poder pagar aguinaldos.
La senadora insistió en que Milei recibió “un país devastado” y que los avances logrados en dos años representan “objetivos concretos” que aún deben profundizarse: “Falta un camino largo por recorrer, pero es fundamental que el trabajo nacional se replique en provincias y municipios”, señaló.
Afirmó que en municipios pequeños “la única salida laboral es la municipalidad”, y que eso genera una presión impositiva desmedida sobre los trabajadores independientes: “Los pocos que vienen del sector privado pagan impuestos exorbitantes para sostener una estructura gigante”, sostuvo.
“Cada campaña es un desfile obsceno de plata. Para carteles, bolsones, punteros y compra de votos siempre hay. Pero ahora vemos intendentes llorando porque no pueden pagar el aguinaldo”, expresó.
Acusó a los gobiernos subnacionales de transmitir una imagen falsa de escasez y responsabilizó a la gestión local: “Me molesta el cinismo de tirar siempre la pelota a la Nación. Hay que ordenar lo provincial y lo municipal. Ser liberal no es discursivo, es práctico, y eso no está pasando en Salta”, sentenció.
Orozco confirmó que el Gobierno nacional iniciará auditorías en las 24 jurisdicciones del país: “El propósito es que la plata que baja de Nación vaya a lo que corresponde. Las provincias no pueden tener la comodidad de reclamar siempre a Casa Rosada”, explicó.
Por último, la senadora se mostró indiferente respecto al futuro político de Pablo López, denunciado por violencia de género y expulsado del espacio libertario, que recientemente juró como Concejal, aunque deslizó que espera que no se alineé al oficialismo municipal: “No pertenece hoy a La Libertad Avanza, pero veremos. Sinceramente, me tiene sin cuidado. Es una persona que le hizo mucho daño al espacio y especialmente a mí, porque hasta hoy siguen poniendo su foto al lado de la mía y de la de mi perro”, lamentó.
