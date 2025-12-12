Las autoridades de la Conferencia Episcopal celebraron el 11 y el 12 de diciembre su última reunión del año en Buenos Aires. La agenda giró en torno a cuestiones institucionales, pero también hubo espacio para analizar la realidad social y política.
Milei tomó juramento a Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa
El militar reemplaza a Luis Petri, asumió en una ceremonia breve en Casa Rosada y ya quedó habilitado para implementar cambios en la cartera.Política12/12/2025
El presidente Javier Milei le tomó juramento al militar Carlos Presti como ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, quien asumió como diputado nacional.
Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia exprés en la que Presti fue acompañado por funcionarios del Gobierno, familiares, amigos y efectivos de las fuerzas.
El flamante funcionario cuenta con firma en la cartera desde el jueves 11, pero este viernes quedó habilitado para instrumentar los cambios que considere pertinentes.
Su nombramiento despertó el rechazo de un sector de la oposición y algunas críticas al interior de la fuerza que reclamaban su retiro. Sin embargo, el propio Presti reveló que se tomaría licencia para asumir al cargo en el Poder Ejecutivo.
Se trata de un militar de carrera con experiencia operativa. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.
Asimismo, ocupó roles claves en misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y tuvo experiencia diplomática como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.
A finales de 2023, fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.
Sturzenegger dijo que la reforma laboral se aplicará incluso sobre los contratos ya existentesPolítica12/12/2025
Aclaró que los cambios alcanzarán a todas las relaciones laborales del sector privado. Redefine indemnizaciones, vacaciones y licencias. Crea un fondo para despidos “financiado” con una baja de impuestos.
El representante de la Casa Blanca en la Argentina fue invitado por segunda vez consecutiva a la jura de un integrante del gabinete. Los saludos de los funcionarios y el alineamiento entre ambas administraciones.
Allanaron la mansión vinculada a Tapia y Toviggino: secuestraron 54 vehículos de lujoPolítica12/12/2025
El operativo ordenado por el juez Rafecas incluyó la tasación de la estancia de 10 hectáreas en Villa Rosa y el secuestro de autos, motos y kartings ligados a Real Central SRL.
Milei respaldó a Bullrich tras calificar a Cristina como "presidiaria": "MasterClass"
El mensaje se dio en el marco de un intercambio que incluyó a la senadora Patricia Bullrich y reavivó la confrontación política en redes sociales con la expresidenta Cristina Kirchner.
Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.