La Policía Federal arrestó a un hombre de 21 años en González Catán tras detectar un mensaje donde planeaba matar al presidente.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con Monteoliva
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".Provincias11/12/2025
“Estamos haciendo demasiados esfuerzos para controlar por vía terrestre, pero el aire sigue descuidado”. Con esa frase, el gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó la decisión de su gestión de avanzar en un sistema de control aéreo para prevenir el ingreso de drogas y fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El mandatario reconoce que Tucumán no puede encarar sola esa tarea, por lo que este jueves, a las 14, mantendrá en Buenos Aires su primera reunión formal con la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar acciones y analizar alternativas que complementen desde el cielo el trabajo del Operativo Lapacho.
La propuesta provincial apunta, en una primera etapa, a detectar y alertar sobre vuelos irregulares para que la Nación pueda intervenir, tal como había anticipado Gustavo Rodríguez, editor de La Gaceta. Jaldo confirmó que ese será el eje del encuentro, con el objetivo de sumar capacidad de respuesta aérea a los controles terrestres que ya despliega la Provincia.
Si el proyecto avanza, Tucumán se convertiría en la primera jurisdicción del país en contar con un sistema propio de monitoreo del espacio aéreo. Aunque la responsabilidad primaria recae en el Estado nacional, la iniciativa prevé no solo articular con la Nación, sino también con las provincias hacia donde se dirigen las avionetas o desde donde podrían arrojar cargamentos, que suelen transportar entre 300 y 500 kilos de droga.
Hasta ahora, los gobernadores vienen acompañando los planes federales cediendo terrenos para instalar equipamiento, pero esta sería la primera vez que una gestión provincial propone un esquema activo de cooperación para la detección temprana.
La agenda de Jaldo seguirá este viernes, a las 13, con una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro forma parte de la ronda que el bonaerense y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantienen con mandatarios de todo el país. Hoy pasaron por la Casa Rosada el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego.
El Gobierno nacional está enfocado en asegurar los votos para aprobar el Presupuesto 2026, mientras continúa la discusión por las deudas que mantiene con las provincias. En esa línea, Jaldo buscará recuperar parte de los fondos que Tucumán adelantó para obras públicas y atención sanitaria —incluida la prestación a afiliados del PAMI— a la espera de los pagos comprometidos por Nación.
Con información de Los Primeros
Dos hombres fueron atrapados tras usar la tarjeta de su víctima para comprar desde bebidas hasta un sillón en Neuquén.
l jubilado fue encontrado atado y golpeado en el comedor de la antigua casona familiar. Investigan un posible homicidio.
Morales y Kreder desaparecieron tras salir de sus domicilios en Comodoro Rivadavia; la camioneta de la pareja fue hallada vacía cerca de la Ruta Nº3.
El agente, su pareja y un delivery, que quedó en medio del tiroteo, resultaron heridos.
Detienen en Río Negro a una prófuga y en La Matanza a la líder de una banda de entraderasProvincias09/12/2025
La PFA atrapó a una joven de 20 años tras regresar a Choele Choel; en paralelo, la DDI de La Matanza capturó a Mayra Solorzano, señalada como jefa de una asociación ilícita.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.