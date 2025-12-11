Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con Monteoliva

“Estamos haciendo demasiados esfuerzos para controlar por vía terrestre, pero el aire sigue descuidado”. Con esa frase, el gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó la decisión de su gestión de avanzar en un sistema de control aéreo para prevenir el ingreso de drogas y fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El mandatario reconoce que Tucumán no puede encarar sola esa tarea, por lo que este jueves, a las 14, mantendrá en Buenos Aires su primera reunión formal con la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar acciones y analizar alternativas que complementen desde el cielo el trabajo del Operativo Lapacho.

La propuesta provincial apunta, en una primera etapa, a detectar y alertar sobre vuelos irregulares para que la Nación pueda intervenir, tal como había anticipado Gustavo Rodríguez, editor de La Gaceta. Jaldo confirmó que ese será el eje del encuentro, con el objetivo de sumar capacidad de respuesta aérea a los controles terrestres que ya despliega la Provincia.

Si el proyecto avanza, Tucumán se convertiría en la primera jurisdicción del país en contar con un sistema propio de monitoreo del espacio aéreo. Aunque la responsabilidad primaria recae en el Estado nacional, la iniciativa prevé no solo articular con la Nación, sino también con las provincias hacia donde se dirigen las avionetas o desde donde podrían arrojar cargamentos, que suelen transportar entre 300 y 500 kilos de droga.

Hasta ahora, los gobernadores vienen acompañando los planes federales cediendo terrenos para instalar equipamiento, pero esta sería la primera vez que una gestión provincial propone un esquema activo de cooperación para la detección temprana.

La agenda de Jaldo seguirá este viernes, a las 13, con una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro forma parte de la ronda que el bonaerense y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantienen con mandatarios de todo el país. Hoy pasaron por la Casa Rosada el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego.

El Gobierno nacional está enfocado en asegurar los votos para aprobar el Presupuesto 2026, mientras continúa la discusión por las deudas que mantiene con las provincias. En esa línea, Jaldo buscará recuperar parte de los fondos que Tucumán adelantó para obras públicas y atención sanitaria —incluida la prestación a afiliados del PAMI— a la espera de los pagos comprometidos por Nación.

Con información de Los Primeros