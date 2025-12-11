“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez

Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.

Judiciales11/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

marina jimenez

En una entrevista al streaming de Punto Uno, Manuel Jiménez, víctima de abuso sexual en su niñez, compartió públicamente por primera vez cómo atravesó su historia tras la reciente condena a Marina Tondini de Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, sentenciada a 10 años de prisión por abusarlo durante varios años. 

Manuel recordó que la noticia de la condena lo encontró trabajando:

“Fue muy shockeante… aún no caigo. Tenía que seguir como si mi vida fuese normal".

Al relatar el recorrido entre el abuso y la denuncia, expresó que durante años creyó que lo ocurrido era “algo de su cabeza”:

“Siempre pensé que esto era parte de mi imaginación. Lo borré hasta que pude hablar".

Dijo haber vivido bajo amenaza, con miedo y vergüenza:

“Me sentía avergonzado por lo que viví. Era triste. Todos me decían que ya no sonreía".

Manuel contó que recién pudo elaborar su experiencia cuando se animó a conversar con familiares y amigos. 

Hoy vive en Buenos Aires y asegura que ese paso fue decisivo:

“Cuando lo pude contar, empecé a sentir alivio. Hoy me siento muy acompañado por la familia que formé. Estoy casado, tengo una hija y pude salir adelante".

Años de silencio y un proceso difícil

El hecho ocurrió entre sus 10 y 17 años, un período que definió como marcado por la manipulación y el temor:

“Fueron muchos años callado, manipulado por esta persona. Ver que seguía libre fue muy doloroso".

Aseguró que cortó todo contacto desde el momento de la denuncia: “Bloqueé todo”, dijo.

Aunque reconoció que los tiempos judiciales fueron más largos de lo que quería, también afirmó que la resolución trajo reparación:

“Poder hablar y que se haya resuelto como debía resolverse… estoy más que agradecido. Hoy la vida me sonríe; siento que empecé de cero".

Un mensaje para otras víctimas

Manuel dejó un pedido contundente:

“Que busquen ayuda, que no se callen. Cuánta gente habrá pasado por algo así y no pudo hablar por vergüenza o miedo a ser señalada".

El testimonio de Manuel se suma ahora como una voz que busca que otras víctimas encuentren la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail