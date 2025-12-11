Buscan determinar si dos propiedades en Ayres Plaza pertenecen a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.Judiciales11/12/2025Ivana Chañi
En una entrevista al streaming de Punto Uno, Manuel Jiménez, víctima de abuso sexual en su niñez, compartió públicamente por primera vez cómo atravesó su historia tras la reciente condena a Marina Tondini de Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, sentenciada a 10 años de prisión por abusarlo durante varios años.
Manuel recordó que la noticia de la condena lo encontró trabajando:
“Fue muy shockeante… aún no caigo. Tenía que seguir como si mi vida fuese normal".
Al relatar el recorrido entre el abuso y la denuncia, expresó que durante años creyó que lo ocurrido era “algo de su cabeza”:
“Siempre pensé que esto era parte de mi imaginación. Lo borré hasta que pude hablar".
Dijo haber vivido bajo amenaza, con miedo y vergüenza:
“Me sentía avergonzado por lo que viví. Era triste. Todos me decían que ya no sonreía".
Manuel contó que recién pudo elaborar su experiencia cuando se animó a conversar con familiares y amigos.
Hoy vive en Buenos Aires y asegura que ese paso fue decisivo:
“Cuando lo pude contar, empecé a sentir alivio. Hoy me siento muy acompañado por la familia que formé. Estoy casado, tengo una hija y pude salir adelante".
Años de silencio y un proceso difícil
El hecho ocurrió entre sus 10 y 17 años, un período que definió como marcado por la manipulación y el temor:
“Fueron muchos años callado, manipulado por esta persona. Ver que seguía libre fue muy doloroso".
Aseguró que cortó todo contacto desde el momento de la denuncia: “Bloqueé todo”, dijo.
Aunque reconoció que los tiempos judiciales fueron más largos de lo que quería, también afirmó que la resolución trajo reparación:
“Poder hablar y que se haya resuelto como debía resolverse… estoy más que agradecido. Hoy la vida me sonríe; siento que empecé de cero".
Un mensaje para otras víctimas
Manuel dejó un pedido contundente:
“Que busquen ayuda, que no se callen. Cuánta gente habrá pasado por algo así y no pudo hablar por vergüenza o miedo a ser señalada".
El testimonio de Manuel se suma ahora como una voz que busca que otras víctimas encuentren la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas.
El Tribunal Oral Federal 7 escucha las defensas y la exposición de la Fiscalía sobre contratos viales y presuntos sobornos.
Hoy se cumplen dos años de la liberación de Clemente Vera, quien pasó una década preso por un crimen que no cometió. Absuelto por la Justicia, declaró que la cárcel es el "peor infierno" y agradeció el apoyo incondicional de su esposa.
Orán: reconstrucción del hecho e inspección ocular en un juicio por homicidio en Isla de CañasJudiciales10/12/2025
Ocurrió la noche del 15 de abril de 2023 en Iruya, cuando un hombre fue lesionado con un arma blanca.
Condenado por corrupción, ‘Kila’ Gonza asumiría como concejal: “Parece tener una protección que no es normal”
Pese a tener condenas por corrupción, y varios juicios pendientes, Ernesto ‘Kila’ Gonza podría ocupar una banca en el Concejo de San Lorenzo. “Esto es un manoseo a las instituciones”, lamentó el intendente Manuel Saravia.
La mujer de 29 años se presentó en la ex Comisaria 20 de Orán para llevar comida y otros elementos a un detenido.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.