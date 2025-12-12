Las autoridades de la Conferencia Episcopal celebraron el 11 y el 12 de diciembre su última reunión del año en Buenos Aires. La agenda giró en torno a cuestiones institucionales, pero también hubo espacio para analizar la realidad social y política.
Allanaron la mansión vinculada a Tapia y Toviggino: secuestraron 54 vehículos de lujo
El operativo ordenado por el juez Rafecas incluyó la tasación de la estancia de 10 hectáreas en Villa Rosa y el secuestro de autos, motos y kartings ligados a Real Central SRL.Política12/12/2025
La Justicia allana la mega estancia de 10 hectáreas en Pilar que les atribuyen al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino.
El procedimiento y la tasación de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas. El personal de la Policía Federal requisa la finca junto a seis peritos tasadores que valuarán la propiedad.
Según pudo saber TN, secuestró 54 vehículos para que sean tasados por parte de los peritos convocados por el magistrado. Entre ellos se encuentran 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings.
Durante las primeras horas de hoy, la Policía Federal realizó un operativo en un complejo de cocheras ubicadas en CABA para dar con los 59 autos de lujo a nombre de la empresa Real Central SRL.
Según la denuncia realizada por el equipo de Elisa Carrió, Real Central SRL habría comprado una propiedad inmensa en Misiones al 4000 en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes de 105.308,80 m2. Esta firma está integrada por dos socios: Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
Se trata de más de diez hectáreas que corresponden a “una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”.
Según la documentación a la que tuvo acceso TN, el exfutbolista y actual director técnico, Carlos Tévez, compró la casa en 2017 para luego venderla a Malte SRL en junio de 2023. Esta sociedad estaba vinculada a personas del entorno de Toviggino.
El avance de la Justicia sobre los testaferros de la AFA
El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por la Coalición Cívica (CC) como presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y de su mano derecha, Pablo Toviggino.
La decisión fue adoptada tras recibir un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.
Se trata de la firma que compró una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y que también figura como propietaria de otra casa de alto valor en Pilar, propiedades que se le atribuyen en la denuncia al presidente y al tesorero de la AFA.
Sturzenegger dijo que la reforma laboral se aplicará incluso sobre los contratos ya existentesPolítica12/12/2025
Aclaró que los cambios alcanzarán a todas las relaciones laborales del sector privado. Redefine indemnizaciones, vacaciones y licencias. Crea un fondo para despidos “financiado” con una baja de impuestos.
El representante de la Casa Blanca en la Argentina fue invitado por segunda vez consecutiva a la jura de un integrante del gabinete. Los saludos de los funcionarios y el alineamiento entre ambas administraciones.
El militar reemplaza a Luis Petri, asumió en una ceremonia breve en Casa Rosada y ya quedó habilitado para implementar cambios en la cartera.
Milei respaldó a Bullrich tras calificar a Cristina como "presidiaria": "MasterClass"
El mensaje se dio en el marco de un intercambio que incluyó a la senadora Patricia Bullrich y reavivó la confrontación política en redes sociales con la expresidenta Cristina Kirchner.
Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.