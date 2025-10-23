Biella planteó límites al apoyo al Gobierno nacional y defendió la agenda salteña

Elecciones: Javier David explicó por qué el voto de Salta será clave
El ex ministro y diputado (MC) Javier David recordó que este domingo 26 de octubre no se elige presidente, sino representantes de Salta en el Congreso Nacional.
El candidato a diputado nacional de Primero los Salteños, Bernardo Biella, aseguró que no votará proyectos que afecten los intereses de Salta.Política23/10/2025Ivana Chañi
En la recta final de la campaña electoral, Bernardo Biella, candidato a diputado nacional por Primero los Salteños, reafirmó su compromiso de defender los intereses provinciales en el Congreso. En diálogo con Día de Miércoles, sostuvo que su voto “no acompañará ninguna iniciativa que perjudique a Salta”.
Biella fue crítico con la “obediencia de vida” de algunos legisladores que, según afirmó, priorizan acuerdos políticos por sobre las necesidades de la provincia. “Todo acompañamiento tiene un límite. Yo voy como legislador de los salteños, no del Gobierno nacional”, enfatizó.
Consultado sobre las reformas que impulsa el Ejecutivo —laboral, jubilatoria y tributaria—, Biella consideró que deben analizarse “a fondo y con una mirada federal”. Propuso avanzar en una reforma laboral que incentive la contratación de trabajadores y brinde seguridad al empleador y al empleado.
Respecto de la edad jubilatoria, el candidato planteó la posibilidad de replicar a nivel nacional el esquema de las cajas profesionales salteñas, que permite extender la actividad de manera optativa: “No estoy en contra de que se trabaje más años, siempre que sea voluntario y que esos aportes se traduzcan en una jubilación más digna”.
Biella también adelantó su intención de sostener el vínculo con intendentes, concejales y legisladores del interior mediante reuniones mensuales rotativas. “Los diputados somos referentes de personas, familias y comunidades, no de partidos políticos. Mi compromiso es seguir recorriendo y escuchando a los salteños”, expresó.
Finalmente, destacó el trabajo legislativo realizado en la Cámara de Diputados provincial, donde su bloque “Salta Independiente” fue —según aseguró— el segundo con mayor cantidad de proyectos presentados. “Nunca dejé mi consultorio y no pienso dejarlo. El contacto con la gente es lo que te da sentido para legislar”, concluyó.
