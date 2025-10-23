Godoy advirtió que la política se vació de ideas y se entregó a las redes

Con su habitual franqueza, el dirigente justicialista Santiago “Indio” Godoy reflexionó sobre los cambios en la comunicación política y el peso de las redes sociales en las elecciones. “Las redes crearon una pajarera nueva, con trolls en lugar de militantes”, dijo en Aries, recordando la vieja práctica radial de operar mediáticamente en favor de candidatos.

Godoy explicó que hoy la discusión pública se reduce a “titulares y frases rápidas” y que muchos electores ya no distinguen entre verdad y manipulación. “El político ya no convence con ideas, sino con títulos. La gente lee el titular y decide sin saber si es verdad o mentira”, lamentó.

También vinculó esa degradación del debate con el surgimiento de Javier Milei: “Convirtió el caos en una virtud. El panelista gritón y peleador llegó a presidente y les transmitió a sus seguidores el insulto como herramienta política”.

El exlegislador salteño cuestionó la falta de diálogo del mandatario nacional: “No se puede negar la existencia del periodismo ni rechazar el diálogo con otros dirigentes. Gobernar requiere hablar, acordar y escuchar”.

Para Godoy, la clave del futuro político argentino será recuperar el diálogo y el respeto: “La política se transformó, pero perdió el contenido. Antes los desacuerdos se resolvían conversando; hoy se grita desde las redes. Y así no se puede construir país”.