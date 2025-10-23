Biella llamó a recuperar la esperanza y convocó a votar por Salta

Elecciones: Javier David explicó por qué el voto de Salta será clave
El ex ministro y diputado (MC) Javier David recordó que este domingo 26 de octubre no se elige presidente, sino representantes de Salta en el Congreso Nacional.
El candidato a diputado nacional por Primero los Salteños, Bernardo Biella, destacó la necesidad de participar en las urnas el próximo 26 de octubre. Sostuvo que “no votar es resignarse” y pidió a los salteños “pensar primero en su familia” al momento de elegir.Política23/10/2025Ivana Chañi
El Dr. Bernardo Biella, candidato a diputado nacional por Primero los Salteños, hizo un fuerte llamado a la participación electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. En diálogo con Día de Miércoles, advirtió que “no votar es aceptar que todo siga igual” y pidió a los ciudadanos “premiar, castigar o tener esperanza” mediante el voto.
Durante la entrevista, Biella relató su experiencia en la campaña por capital e interior, donde —según afirmó— percibió un fuerte malestar social: “En casi todas las casas hay hacinamiento. Los abuelos vuelven a vivir con los hijos porque no les alcanza la jubilación. La gente está descreída, pero no indiferente”.
El candidato señaló que, a pesar del desencanto, confía en que las familias salteñas se movilizarán a las urnas: “Mucha gente me decía que no iba a votar. Pero cuando uno les explica que abstenerse es decir que está conforme, entienden que salir a votar es tener esperanza”.
Biella resaltó además la importancia de escuchar a la ciudadanía durante la campaña: “Este año he caminado toda la provincia. En cada visita me llevo historias, pedidos y propuestas. No se trata solo de recorrer, sino de construir confianza”.
Finalmente, invitó a los votantes a “pensar primero en los salteños” al momento de emitir su voto: “Este domingo la familia salteña tiene la oportunidad de decidir su futuro. Que cada uno piense en su familia, en sus hijos y en su provincia”.
