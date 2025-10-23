Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia

El ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente del Ministerio de Seguridad el próximo lunes, luego de que La Libertad Avanza (LLA) se mida el próximo domingo contra Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.

"El lunes se va. Ahora empezó su propio relato", confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas. De esta forma, la salida de Cúneo se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre.

Con información de Noticias Argentinas