“Gracias por devolvernos la esperanza”: Scioli a Milei en su cumpleaños

El secretario de Turismo destacó la perseverancia del Presidente y su rol en marcar un nuevo rumbo para el país.

Política22/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

daniel-scioli-y-javier-milei-1853733

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para felicitar al presidente Javier Milei en su cumpleaños número 55.

“Muy feliz cumpleaños al Presidente @JMilei, con todo mi afecto y gratitud para la persona que le devolvió la esperanza a millones de argentinos”, escribió Scioli en Twitter.

cfk y estela de carlotto“Una persona imprescindible”: el mensaje de Cristina a Estela de Carlotto por sus 95 años

En el mensaje, el funcionario también destacó la tenacidad y perseverancia del mandatario, señalando que “a partir de sus convicciones, con coraje y compromiso, están marcando un nuevo rumbo de desarrollo y prosperidad para nuestro país”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail