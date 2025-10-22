“Gracias por devolvernos la esperanza”: Scioli a Milei en su cumpleaños

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para felicitar al presidente Javier Milei en su cumpleaños número 55.

“Muy feliz cumpleaños al Presidente @JMilei, con todo mi afecto y gratitud para la persona que le devolvió la esperanza a millones de argentinos”, escribió Scioli en Twitter.

En el mensaje, el funcionario también destacó la tenacidad y perseverancia del mandatario, señalando que “a partir de sus convicciones, con coraje y compromiso, están marcando un nuevo rumbo de desarrollo y prosperidad para nuestro país”.