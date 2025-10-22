“Gracias por devolvernos la esperanza”: Scioli a Milei en su cumpleaños

La Comisión del Defensor del Pueblo volvió a reunirse y analiza las impugnaciones contra Del Frari
El concejal Gonzalo Nieva confirmó que la comisión volvió a reunirse tras más de un mes. La próxima reunión será a fines de octubre.
El secretario de Turismo destacó la perseverancia del Presidente y su rol en marcar un nuevo rumbo para el país.Política22/10/2025Agustina Tolaba
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para felicitar al presidente Javier Milei en su cumpleaños número 55.
“Muy feliz cumpleaños al Presidente @JMilei, con todo mi afecto y gratitud para la persona que le devolvió la esperanza a millones de argentinos”, escribió Scioli en Twitter.
En el mensaje, el funcionario también destacó la tenacidad y perseverancia del mandatario, señalando que “a partir de sus convicciones, con coraje y compromiso, están marcando un nuevo rumbo de desarrollo y prosperidad para nuestro país”.
Muy feliz cumpleaños al Presidente @JMilei, con todo mi afecto y gratitud para la persona que le devolvió la esperanza a millones de argentinos.— Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 22, 2025
Su tenacidad y perseverancia, a partir de sus convicciones con coraje y compromiso, están marcando un nuevo rumbo de desarrollo y… pic.twitter.com/Ftjhc0OdGx
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó un mensaje en redes sociales a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien cumple 95 años.
Fuerza Patria plantea una disputa de modelos en una discusión política de extremos. Las provincias en las que creen que ganarán y en dónde corren de atrás, pero pelearán hasta el final
Los candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores aseguraron que la discusión de las próximas elecciones es quién será la tercera fuerza. "Nosotros no vamos a ser cómplices del ajuste", sostuvieron.
La última semana de campaña se centrará en recorridas territoriales por la primera y cuarta sección bonaerense, con foco en cercanía y austeridad.
El presidente llamó a votar por Roca, mientras militantes agredieron a un camarógrafo y robaron un teléfono durante la caravana en Nueva Córdoba
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.