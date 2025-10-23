Archivaron la causa del ataque a la camioneta y Urtubey se quejó: “Nunca vi algo igual”

El exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó duramente el fallo que dispuso el archivo de la causa por el presunto ataque a la camioneta en la que se trasladaba hace algunos días en la provincia.

En su cuenta oficial, Urtubey publicó:

“Es vergonzoso lo que están haciendo. Cuando denuncié la sociedad entre Milei y Sáenz, sufrí un atentado. Cinco días después, la fiscalía ‘resolvió’ que no había pasado nada. Sin ir al lugar, sin investigar, sin pruebas. Soy abogado y nunca vi una cosa igual. El nivel de impunidad con el que se manejan es alarmante”.

Es vergonzoso lo que están haciendo.



Cuando denuncié la sociedad entre Milei y Sáenz, sufrí un atentado.



Cinco días después, la fiscalía “resolvió” que no había pasado nada. Sin ir al lugar, sin investigar, sin pruebas. Soy abogado y nunca vi una cosa igual. El nivel de… pic.twitter.com/phUh8QVfJV — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) October 23, 2025

El exmandatario señaló además que el episodio ocurrió luego de haber cuestionado públicamente lo que definió como una “sociedad política” entre el presidente Javier Milei y el gobernador Gustavo Sáenz.

“La fiscalía cerró la causa sin investigación alguna”, insistió Urtubey, quien consideró que el caso refleja “un poder dispuesto a cualquier cosa para defender a Milei y sus intereses”.

El dirigente aseguró que no se dejará amedrentar:

“No me van a callar, ni a mí ni a todos los que queremos ponerle un freno a este gobierno”, expresó en su mensaje.

La decisión generó repercusión en el tramo final de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre.