El senador radical y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos apuntó contra el Gobierno por la recesión, las denuncias por corrupción y el rescate de Estados Unidos.
Archivaron la causa del ataque a la camioneta y Urtubey se quejó: “Nunca vi algo igual”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el fallo que archivó la causa por el presunto ataque a la camioneta en la que viajaba.Política23/10/2025Ivana Chañi
El exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó duramente el fallo que dispuso el archivo de la causa por el presunto ataque a la camioneta en la que se trasladaba hace algunos días en la provincia.
En su cuenta oficial, Urtubey publicó:
“Es vergonzoso lo que están haciendo. Cuando denuncié la sociedad entre Milei y Sáenz, sufrí un atentado. Cinco días después, la fiscalía ‘resolvió’ que no había pasado nada. Sin ir al lugar, sin investigar, sin pruebas. Soy abogado y nunca vi una cosa igual. El nivel de impunidad con el que se manejan es alarmante”.
El exmandatario señaló además que el episodio ocurrió luego de haber cuestionado públicamente lo que definió como una “sociedad política” entre el presidente Javier Milei y el gobernador Gustavo Sáenz.
“La fiscalía cerró la causa sin investigación alguna”, insistió Urtubey, quien consideró que el caso refleja “un poder dispuesto a cualquier cosa para defender a Milei y sus intereses”.
El dirigente aseguró que no se dejará amedrentar:
“No me van a callar, ni a mí ni a todos los que queremos ponerle un freno a este gobierno”, expresó en su mensaje.
La decisión generó repercusión en el tramo final de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
