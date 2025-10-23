El senador radical y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos apuntó contra el Gobierno por la recesión, las denuncias por corrupción y el rescate de Estados Unidos.
Loutaif alertó por la “decadencia” de la política argentina
El exministro de Salta aseguró que la confrontación permanente y la falta de diálogo reflejan un escenario muy distinto al que él vivió en el Congreso.Política23/10/2025Agustina Tolaba
Por Aries, Julio César Loutaif, exministro de Producción de la provincia de Salta, expresidente del Consejo Económico Social, legislador y referente del Partido Renovador de Salta (PRS), cuestionó con dureza el estado actual de la política argentina.
“En la política yo veo una tremenda decadencia. Esta decadencia nos llevó a la confrontación permanente, algo muy distinto de lo que me tocó vivir”, afirmó Loutaif, haciendo referencia a su experiencia en el Congreso de la Nación con un bloque provincial y dos bloques mayoritarios claramente definidos: radicalismo y Partido Justicialista.
El dirigente señaló que la falta de diálogo y la desorientación de los partidos tradicionales son preocupantes: “¿Dónde está el Partido Justicialista, dónde está la Unión Cívica Radical? Hoy los partidos provinciales intentan marcar presencia, como el gobernador Sáenz, que busca crear una fuerza provincial, pero sigue siendo insuficiente”.
En sus declaraciones, Loutaif también se refirió al fenómeno de Javier Milei: “No es fruto de un repollo, es fruto de una sociedad que se cansó de la dirigencia política tradicional. Llegó sin partido político, sin militancia, y con apenas dos años como diputado nacional, y aun así fue electo presidente con el 54% de los votos. Es algo que parece inexplicable, pero sucedió en Argentina”.
Para Loutaif, la política actual perdió su esencia formativa: “Antes uno debía empezar como concejal, después diputado provincial, y así formarse para llegar a la Nación. Hoy parece que basta con tener presencia en televisión o redes sociales. La política es el arte de discutir y acordar soluciones para problemas complejos, y eso hoy está muy limitado”.
El exfuncionario concluyó señalando que la situación requiere un cambio de enfoque y mayor compromiso de los partidos tradicionales: “La preocupación mía es la falta de diálogo en un país que necesita resolver muchísimos problemas. Es fundamental recuperar la capacidad de acordar y de formar dirigentes preparados para asumir responsabilidades en el Congreso”.
“El trabajador se defiende en la urna”: Guaymás llamó a votar en defensa de la patria
El referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, pidió a los trabajadores “defender sus derechos en la urna” y sostuvo que “la patria está en peligro”.
Guaymás: “La reforma laboral de Milei es un retroceso y una pérdida de derechos”
Jorge Guaymás rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En Aries, aseguró que “no es modernización, es retroceso”.
Sin un acto único, el peronismo bonaerense apostó a la estrategia territorial y de redes, con foco en explicar la Boleta Única Papel y reforzar la unidad frente a La Libertad Avanza.
El gobernador bonaerense defendió la necesidad de construir una alternativa política con representatividad y cuestionó la implementación de la BUP, señalando que “nadie sabe cómo se usa”.
Archivaron la causa del ataque a la camioneta y Urtubey se quejó: “Nunca vi algo igual”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el fallo que archivó la causa por el presunto ataque a la camioneta en la que viajaba.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.