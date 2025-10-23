Elecciones: Javier David explicó por qué el voto de Salta será clave

Loutaif alertó por la “decadencia” de la política argentina
El exministro de Salta aseguró que la confrontación permanente y la falta de diálogo reflejan un escenario muy distinto al que él vivió en el Congreso.
El ex ministro y diputado (MC) Javier David recordó que este domingo 26 de octubre no se elige presidente, sino representantes de Salta en el Congreso Nacional.Política23/10/2025Ivana Chañi
A días de los comicios nacionales, el diputado provincial (MC), Javier David, pidió a los salteños concentrar su voto en la representación legislativa provincial que se definirá este domingo 26 de octubre. “No se elige presidente; se elige quién representa a Salta en el Congreso”, subrayó.
El también ex ministro explicó que, con dos años restantes de mandato presidencial, el foco debe estar en fortalecer la agenda salteña dentro del Congreso Nacional. “El desafío es hacer entender al Gobierno nacional lo que necesita Salta”, dijo.
David valoró el surgimiento de una fuerza provincial que, a su juicio, busca romper la lógica de la grieta. “No es ni apoyo ciego al Gobierno ni oposición total. Es una defensa de la provincia y de un regionalismo necesario”, afirmó.
Finalmente, llamó a votar con responsabilidad y mirada local: “La familia salteña debe pensar quién defenderá sus intereses en Buenos Aires. Es el momento de elegir representantes que entiendan los problemas de la provincia y trabajen por soluciones concretas”.
El diputado (MC) Javier David criticó el vaciamiento de ideas en la política y el uso de redes para polarizar. Rechazó la retórica de “yo o el precipicio” y pidió consensos.
Javier David prevé caída del oficialismo nacional, “final abierto” por el segundo lugar en Salta y un crecimiento de la fuerza provincial que impulsa Gustavo Sáenz.
Aunque la Cámara Electoral exige resultados por distrito, la Casa Rosada estudia alternativas para mostrar la sumatoria de votos nacionales, especialmente de La Libertad Avanza.
Julio Cordero explicó en Diputados que los aumentos se vincularán a la productividad individual y cada empresa podrá negociar directamente con su sindicato.
El expresidente convocó a una reunión en la sede partidaria de la calle Balcarce a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, y los porteños Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
El secretario de Turismo destacó la perseverancia del Presidente y su rol en marcar un nuevo rumbo para el país.
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.