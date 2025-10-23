Elecciones: Javier David explicó por qué el voto de Salta será clave

A días de los comicios nacionales, el diputado provincial (MC), Javier David, pidió a los salteños concentrar su voto en la representación legislativa provincial que se definirá este domingo 26 de octubre. “No se elige presidente; se elige quién representa a Salta en el Congreso”, subrayó.

El también ex ministro explicó que, con dos años restantes de mandato presidencial, el foco debe estar en fortalecer la agenda salteña dentro del Congreso Nacional. “El desafío es hacer entender al Gobierno nacional lo que necesita Salta”, dijo.

David valoró el surgimiento de una fuerza provincial que, a su juicio, busca romper la lógica de la grieta. “No es ni apoyo ciego al Gobierno ni oposición total. Es una defensa de la provincia y de un regionalismo necesario”, afirmó.

Finalmente, llamó a votar con responsabilidad y mirada local: “La familia salteña debe pensar quién defenderá sus intereses en Buenos Aires. Es el momento de elegir representantes que entiendan los problemas de la provincia y trabajen por soluciones concretas”.