Aseguran que “el desempleo en Salta ronda los siete puntos, por debajo de la media nacional”

Suben 2% las tarifas de agua y cloacas en Salta a partir de octubre
La actualización se basa en índices inflacionarios y respeta la normativa vigente para evitar impactos excesivos en los usuarios.
Salta02/10/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el secretario de Industria, Comercio y Empleo del Gobierno de Salta, Rodrigo Monzo, resaltó los avances en la reducción del empleo informal en la provincia y explicó que la estrategia oficial se basa en la capacitación y certificación de trabajadores en áreas con alta proyección de crecimiento.
Respecto a los indicadores laborales, Monzo señaló que la desocupación en Salta se mantiene por debajo de la media nacional. “El índice de desempleo ronda los siete puntos, frente a un promedio nacional que está en torno a 7,9. Venimos sosteniendo ese nivel desde hace un par de años”, precisó.
“Tenemos industrias incipientes, como la minería, que están en pleno desarrollo y que en el mediano plazo van a generar una gran demanda de empleo. Lo que hacemos hoy es anticiparnos a esa demanda formando recurso humano calificado”, afirmó.
Monzo destacó la importancia de Upateco, la universidad provincial que brinda microcertificaciones con validez oficial: “No siempre hace falta un ingeniero o un máster, muchas veces se necesitan soldadores especializados o electricistas con formación específica. La certificación de Upateco le da respaldo a esos conocimientos y valoriza el currículum de cada trabajador”.
El funcionario indicó que la provincia trabaja en conjunto con distintos ministerios y también con el sector privado. “Estamos articulando programas de formación con empresas como Microsoft, IBM y Telefónica, en temas que realmente demanda el mercado. No son iniciativas aisladas, sino que se apoyan en los datos que nos brinda el Consejo Económico y Social”, explicó.
Finalmente, aseguró que el desafío central es seguir ampliando la formación para que la inserción laboral se dé en condiciones de formalidad: “La clave está en capacitar hoy pensando en las oportunidades de mañana”.
