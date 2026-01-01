Tres detenidos por el homicidio de un hombre en barrio Solidaridad

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados en feria, Santiago López Soto, investiga las circunstancias en las que un hombre de 25 años fue herido durante las primeras horas de este 1 de enero, trasladado por vecinos al hospital Papa Francisco y falleció.

López Soto dispuso el trabajo de personal de Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en el lugar y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia.

Efectivos policiales identificaron a tres personas mayores de edad, una de ellas mujer, como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y con orden del Juzgado de Garantías en feria, se produjo su detención.

La audiencia de imputación de los sospechosos se realizará este viernes en sede fiscal.

El Fiscal señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes a cargo de la Unidad de Investigación UGAP, para lograr el esclarecimiento del hecho.