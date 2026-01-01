Tres detenidos por el homicidio de un hombre en barrio Solidaridad

Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.Policiales01/01/2026
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados en feria, Santiago López Soto, investiga las circunstancias en las que un hombre de 25 años fue herido durante las primeras horas de este 1 de enero, trasladado por vecinos al hospital Papa Francisco y falleció.
López Soto dispuso el trabajo de personal de Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en el lugar y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia.
Efectivos policiales identificaron a tres personas mayores de edad, una de ellas mujer, como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y con orden del Juzgado de Garantías en feria, se produjo su detención.
La audiencia de imputación de los sospechosos se realizará este viernes en sede fiscal.
El Fiscal señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes a cargo de la Unidad de Investigación UGAP, para lograr el esclarecimiento del hecho.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Los procedimientos fueron realizados ayer en Tartagal y General Mosconi por personal de la Subdirección General de Investigaciones. Secuestraron múltiples armas de fuego, cartuchos y más de 1200 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.
El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1500 de la Ruta Nacional 34. Fuentes policiales confirmaron una víctima fatal y dos personas lesionadas. Información actualizada.
El incidente ocurrió este martes por la mañana en pleno centro de Salta. Bomberos y Policía intervinieron y la situación fue controlada sin heridos.
Un conductor fue detenido en la Ruta Nacional 226, a la altura de Balcarce, tras circular en zigzag con un nivel de alcohol en sangre tan elevado que los dispositivos de control arrojaron un mensaje de “desbordamiento de rango”.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.