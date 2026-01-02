Calles inundadas y viviendas afectadas tras el temporal en Salta

Luego del fuerte temporal registrado durante la tarde de este viernes, con intensas lluvias y caída de granizo, se desplegó un amplio operativo en distintos puntos de la ciudad para atender los incidentes ocasionados por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos.

En zona sur, según la estación meteorológica del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, cayeron 17 mm en tan solo una hora y junto al centro son los sectores más afectados. Por su parte, en zona norte solo cayeron 3mm según indicó la estación ubicada en el parque Bicentenario.

Como consecuencia del fenómeno climático, se registraron anegamientos en algunas calles céntricas, además de caídas de ramas de árboles y postes. Según se informó oficialmente, hasta el momento se recibieron 22 llamados a la línea 105 por caída de ramas y otros 5 por caída de postes pertenecientes a empresas de cable.

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana realiza recorridos permanentes por los sectores afectados, interviniendo ante situaciones de riesgo y trabajando de manera preventiva para garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.

En paralelo, equipos de la Secretaría de Desarrollo Social recorren los barrios para relevar las necesidades de las familias damnificadas. Algunas viviendas sufrieron ingreso de agua y otras registraron daños por voladura de techos.

Desde el municipio se indicó que los dispositivos de alojamiento para eventuales evacuados en los barrios se encuentran activos y en condiciones operativas, aunque por ahora no fue necesario evacuar a ninguna persona.

Los trabajos continuarán durante el resto de la jornada y a lo largo del fin de semana, ya que la alerta meteorológica se mantiene vigente.

A manera preventiva, estas son las recomendaciones ante las tormentas:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105.