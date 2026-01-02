Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Calles inundadas y viviendas afectadas tras el temporal en Salta
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.Salta02/01/2026
Luego del fuerte temporal registrado durante la tarde de este viernes, con intensas lluvias y caída de granizo, se desplegó un amplio operativo en distintos puntos de la ciudad para atender los incidentes ocasionados por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos.
En zona sur, según la estación meteorológica del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, cayeron 17 mm en tan solo una hora y junto al centro son los sectores más afectados. Por su parte, en zona norte solo cayeron 3mm según indicó la estación ubicada en el parque Bicentenario.
Como consecuencia del fenómeno climático, se registraron anegamientos en algunas calles céntricas, además de caídas de ramas de árboles y postes. Según se informó oficialmente, hasta el momento se recibieron 22 llamados a la línea 105 por caída de ramas y otros 5 por caída de postes pertenecientes a empresas de cable.
Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana realiza recorridos permanentes por los sectores afectados, interviniendo ante situaciones de riesgo y trabajando de manera preventiva para garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.
En paralelo, equipos de la Secretaría de Desarrollo Social recorren los barrios para relevar las necesidades de las familias damnificadas. Algunas viviendas sufrieron ingreso de agua y otras registraron daños por voladura de techos.
Desde el municipio se indicó que los dispositivos de alojamiento para eventuales evacuados en los barrios se encuentran activos y en condiciones operativas, aunque por ahora no fue necesario evacuar a ninguna persona.
Los trabajos continuarán durante el resto de la jornada y a lo largo del fin de semana, ya que la alerta meteorológica se mantiene vigente.
A manera preventiva, estas son las recomendaciones ante las tormentas:
- – No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública
- – No sacar las bolsas de residuos
- – Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera
En el caso de encontrarse manejando un vehículo:
- – Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables
- – Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas
- – Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.
Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
El temporal que azotó Salta provocó la caída de varios árboles en el macrocentro y otros puntos de la ciudad, generando cortes de tránsito y daños materiales. Personal policial y de Emergencias trabaja en los distintos reportes.
