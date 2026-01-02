Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Temporal en Salta: se voló el techo de una casa en la zona oeste de la ciudad
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.Salta02/01/2026
Este viernes, la ciudad de Salta se vio afectada por un intenso temporal, que incluyó caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Vecinos de la zona oeste baja relataron que las ráfagas levantaron y arrancaron por completo el techo de una vivienda ubicada en San Juan al 2300.
Un video compartido en redes sociales muestra cómo las chapas arrastradas por el viento quedaron sobre la vereda, bloqueando el paso y generando un corte de luz en la zona.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
El temporal que azotó Salta provocó la caída de varios árboles en el macrocentro y otros puntos de la ciudad, generando cortes de tránsito y daños materiales. Personal policial y de Emergencias trabaja en los distintos reportes.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.