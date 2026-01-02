Temporal en Salta: se voló el techo de una casa en la zona oeste de la ciudad

Este viernes, la ciudad de Salta se vio afectada por un intenso temporal, que incluyó caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Vecinos de la zona oeste baja relataron que las ráfagas levantaron y arrancaron por completo el techo de una vivienda ubicada en San Juan al 2300.

Un video compartido en redes sociales muestra cómo las chapas arrastradas por el viento quedaron sobre la vereda, bloqueando el paso y generando un corte de luz en la zona.