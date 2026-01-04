ADIUNSa expresó su malestar por la falta de pago de la diferencia del aguinaldo y advirtió que la situación “genera un perjuicio concreto” para los docentes, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Desde el lunes habrá desvío de colectivos que transitan RN 51
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.Salta04/01/2026
Desde este lunes 5, las líneas Quijano, La Silleta, 8A, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste sufrirán modificaciones en su recorrido original debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis.
Los nuevos recorridos serán los siguientes:
Quijano, La Silleta, 8A y Encón:
Hacia la ciudad Avda Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual:
Hacia el Quijano: Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y retorna a Avenida Banchick para continuar su itinerario.
Troncal Circunvalación Oeste:
Hacia zona Colón: Desde circunvalación baja a la colectora cruzando la RN 51 hasta llegar a la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel a la altura de la ruta provincial 95, en que retomará la circunvalación para seguir su itinerario habitual.
Las tareas de limpieza serán en las cisternas y tanques de agua, desmalezado y poda. Las actividades en las Colonias de Vacaciones se realizan de manera normal. Será hasta el martes 13.
La iniciativa, impulsada por el intendente Emiliano Durand, busca agilizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de los vecinos en las oficinas públicas.
“Es un primer paso hacia la libertad”: venezolana en Salta celebró la caída de Maduro
En diálogo con Aries, una ciudadana venezolana radicada en Salta expresó la emoción y las expectativas de la comunidad tras los últimos acontecimientos en su país.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos entre las 8.30 y las 13, en un móvil ubicado sobre calle Balcarce 250.
Día de Reyes: largas filas para subir gratis al Teleférico
Familias comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana para acceder a los cupos gratuitos por el Día de Reyes. Gran expectativa y presencia de niños en el Cerro San Bernardo.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.