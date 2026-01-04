Desde el lunes habrá desvío de colectivos que transitan RN 51

Desde este lunes 5, las líneas Quijano, La Silleta, 8A, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste sufrirán modificaciones en su recorrido original debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis.

Los nuevos recorridos serán los siguientes:

Quijano, La Silleta, 8A y Encón:

Hacia la ciudad Avda Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual:

Hacia el Quijano: Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y retorna a Avenida Banchick para continuar su itinerario.

Troncal Circunvalación Oeste:

Hacia zona Colón: Desde circunvalación baja a la colectora cruzando la RN 51 hasta llegar a la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel a la altura de la ruta provincial 95, en que retomará la circunvalación para seguir su itinerario habitual.