Tránsito interrumpido en el macrocentro por la caída de árboles tras el temporal

Este viernes, la ciudad de Salta se vio afectada por un intenso temporal, que incluyó caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

En la intersección de las calles Córdoba y San Martín, en la zona del macrocentro, varias ramas de un árbol de gran tamaño cayeron sobre la vía, lo que obligó a las autoridades a cortar el tránsito y establecer desvíos. La Policía de la provincia intervino para asegurar la zona y reorganizar el flujo vehicular. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Además, el temporal provocó la caída de un árbol de gran porte en Belgrano al 2000 y otro en la intersección de Avenida Bicentenario y Pasaje Zorrilla. Este último incidente dañó un automóvil, afectando toda la parte trasera del vehículo.

Las autoridades locales recomiendan a los vecinos circular con precaución y mantenerse atentos a posibles riesgos derivados del clima adverso.

Noticia en desarrollo.