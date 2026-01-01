Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad

Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.

Imagen Ilustrativa

La violencia marcó el inicio del 2026 en barrio Solidaridad, segunda etapa, donde un enfrentamiento entre varias personas terminó con la muerte de un joven durante la madrugada del Año Nuevo.

La víctima fue trasladada al Hospital Papa Francisco, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de las heridas sufridas durante el episodio.

En paralelo, otra persona resultó con lesiones de gravedad tras recibir un botellazo en la cabeza. Presenta cortes en el cráneo y una herida a la altura del ojo, por lo que permanece internada en el Hospital San Bernardo.

Según información aportada por Periodismo Joven – Salta, efectivos del Grupo de Infantería y GOPAR lograron detener al presunto autor del homicidio durante un operativo policial. En el procedimiento también fue aprehendida una mujer.

Desde Informate Salta indicaron que la investigación continúa en curso y que en las próximas horas se conocerán más detalles oficiales sobre el hecho.

