Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.Policiales01/01/2026Ivana Chañi
La violencia marcó el inicio del 2026 en barrio Solidaridad, segunda etapa, donde un enfrentamiento entre varias personas terminó con la muerte de un joven durante la madrugada del Año Nuevo.
La víctima fue trasladada al Hospital Papa Francisco, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de las heridas sufridas durante el episodio.
En paralelo, otra persona resultó con lesiones de gravedad tras recibir un botellazo en la cabeza. Presenta cortes en el cráneo y una herida a la altura del ojo, por lo que permanece internada en el Hospital San Bernardo.
Según información aportada por Periodismo Joven – Salta, efectivos del Grupo de Infantería y GOPAR lograron detener al presunto autor del homicidio durante un operativo policial. En el procedimiento también fue aprehendida una mujer.
Desde Informate Salta indicaron que la investigación continúa en curso y que en las próximas horas se conocerán más detalles oficiales sobre el hecho.
Los procedimientos fueron realizados ayer en Tartagal y General Mosconi por personal de la Subdirección General de Investigaciones. Secuestraron múltiples armas de fuego, cartuchos y más de 1200 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.
El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).
Impactante choque en la Ruta 34: un muerto y dos heridos
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1500 de la Ruta Nacional 34. Fuentes policiales confirmaron una víctima fatal y dos personas lesionadas. Información actualizada.
Principio de incendio en un local de la peatonal Alberdi
El incidente ocurrió este martes por la mañana en pleno centro de Salta. Bomberos y Policía intervinieron y la situación fue controlada sin heridos.
Un conductor fue detenido en la Ruta Nacional 226, a la altura de Balcarce, tras circular en zigzag con un nivel de alcohol en sangre tan elevado que los dispositivos de control arrojaron un mensaje de “desbordamiento de rango”.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.