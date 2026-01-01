Emergencia pediátrica: atención por picaduras de alacrán y quemaduras en Año Nuevo

En el hospital, entre el 31 de diciembre y el mediodía del jueves 1 de enero, recepcionaron a 352 asistencias en ambas emergencias.

En emergencias gineco-obstétricas hubo un promedio de 127 asistencias diarias en las especialidades ginecología, odontología, obstetricia y clínica médica.

Por su parte, durante los festejos de año nuevo, la emergencia pediátrica recibió a un total de 231 pacientes.

Cuatro menores de entre dos y doce años ingresaron por picadura de alacrán. Todos fueron dados de alta luego de haber estado bajo observación y evaluación profesional.

Además, se registraron dos ingresos por quemaduras. El primero se trató de un niño de cinco años con quemadura conjuntival y el segundo ingreso de un Adolescente de trece años con quemadura en una de sus manos.

Ambos casos ya fueron dados de alta con seguimiento profesional en los próximos días.

Este trabajo del fin de semana implicó la labor de más de 600 agentes de salud de los diferentes sectores, personal administrativo, técnico, de enfermería, profesionales médicos y no médicos de las diferentes especialidades, personal de laboratorios, de diagnóstico por imágenes, de limpieza, de quirófanos y seguridad.