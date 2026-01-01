Emergencia pediátrica: atención por picaduras de alacrán y quemaduras en Año Nuevo

Sarampión: adelantan la vacuna a los 15 meses en Salta
Aunque no hay casos confirmados en la provincia, se registraron 40 notificaciones sospechosas en 2025. Como medida preventiva, Salud anunció cambios en el esquema de vacunación infantil.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.Salud01/01/2026
En el hospital, entre el 31 de diciembre y el mediodía del jueves 1 de enero, recepcionaron a 352 asistencias en ambas emergencias.
En emergencias gineco-obstétricas hubo un promedio de 127 asistencias diarias en las especialidades ginecología, odontología, obstetricia y clínica médica.
Por su parte, durante los festejos de año nuevo, la emergencia pediátrica recibió a un total de 231 pacientes.
Cuatro menores de entre dos y doce años ingresaron por picadura de alacrán. Todos fueron dados de alta luego de haber estado bajo observación y evaluación profesional.
Además, se registraron dos ingresos por quemaduras. El primero se trató de un niño de cinco años con quemadura conjuntival y el segundo ingreso de un Adolescente de trece años con quemadura en una de sus manos.
Ambos casos ya fueron dados de alta con seguimiento profesional en los próximos días.
Este trabajo del fin de semana implicó la labor de más de 600 agentes de salud de los diferentes sectores, personal administrativo, técnico, de enfermería, profesionales médicos y no médicos de las diferentes especialidades, personal de laboratorios, de diagnóstico por imágenes, de limpieza, de quirófanos y seguridad.
Aunque no hay casos confirmados, la cobertura de vacunación no alcanza el nivel necesario para evitar brotes. Advierten que hay niños salteños con esquemas incompletos y llaman a los padres a reforzar la prevención.
El Instituto Provincial de Salud de Salta informó cómo funcionarán sus dependencias, farmacias y servicios de urgencia durante la celebración de Año Nuevo.
El Ministerio de Salud Pública de Salta diagramó el esquema de atención para el 31 de diciembre y 1 de enero. Por su parte, el Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre este miércoles 31.
Ante la circulación de la variante K de Influenza A, el Ministerio de Salud Pública de Salta aclaró que quienes ya se vacunaron en la campaña 2025 cuentan con la protección necesaria y no deben repetir la dosis.
El Ministerio de Salud Pública de Salta difundió recomendaciones y centros de atención ante posibles quemaduras durante los festejos de Año Nuevo.
