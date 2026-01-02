ADIUNSa expresó su malestar por la falta de pago de la diferencia del aguinaldo y advirtió que la situación “genera un perjuicio concreto” para los docentes, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Operativo especial de seguridad vial para el Festival de la Trucha de La Poma
La Subsecretaría de Seguridad Vial articulará el trabajo preventivo junto a la Dirección General de Policía Vial. Se implementarán controles vehiculares y de alcoholemia sobre la ruta nacional 40 que conduce hasta La Poma. Recomiendan llevar la documentación necesaria para circular y respetar todas las normativas en vigencia.Salta02/01/2026
La Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía, reforzará, desde hoy, el trabajo preventivo y operativo en el marco del “26° Festival de la Trucha” que tendrá lugar en La Poma.
De acuerdo a la planificación, el dispositivo especial comenzará esta noche y se extenderá hasta la finalización del evento cultural, donde se implantarán las respectivas coberturas en los controles vehiculares preventivos en la ruta y de alcoholemia.
El servicio policial se ubicará en los accesos a la localidad sobre la ruta nacional 40.
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se recuerda que quienes asistan al festival deberán portar toda la documentación correspondiente para poder circular y cumplir con las normativas viales.
Las tareas de limpieza serán en las cisternas y tanques de agua, desmalezado y poda. Las actividades en las Colonias de Vacaciones se realizan de manera normal. Será hasta el martes 13.
La iniciativa, impulsada por el intendente Emiliano Durand, busca agilizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de los vecinos en las oficinas públicas.
“Es un primer paso hacia la libertad”: venezolana en Salta celebró la caída de Maduro
En diálogo con Aries, una ciudadana venezolana radicada en Salta expresó la emoción y las expectativas de la comunidad tras los últimos acontecimientos en su país.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos entre las 8.30 y las 13, en un móvil ubicado sobre calle Balcarce 250.
Día de Reyes: largas filas para subir gratis al Teleférico
Familias comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana para acceder a los cupos gratuitos por el Día de Reyes. Gran expectativa y presencia de niños en el Cerro San Bernardo.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.