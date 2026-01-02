Operativo especial de seguridad vial para el Festival de la Trucha de La Poma

La Subsecretaría de Seguridad Vial articulará el trabajo preventivo junto a la Dirección General de Policía Vial. Se implementarán controles vehiculares y de alcoholemia sobre la ruta nacional 40 que conduce hasta La Poma. Recomiendan llevar la documentación necesaria para circular y respetar todas las normativas en vigencia.

Salta02/01/2026

17170-seguridad-vial-detecto-mas-de-1400-infractores-a-las-normativas-viales-el-fin-de-semana-largo

La Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía, reforzará, desde hoy, el trabajo preventivo y operativo en el marco del  “26° Festival de la Trucha” que tendrá lugar en La Poma.

De acuerdo a la planificación, el dispositivo especial comenzará esta noche  y se extenderá hasta la finalización del evento cultural, donde se implantarán las respectivas coberturas en los controles vehiculares preventivos en la ruta y de alcoholemia.

El servicio policial se ubicará en los accesos a la localidad sobre la ruta nacional 40.

Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se recuerda que quienes asistan al festival deberán portar toda la documentación correspondiente para poder circular y cumplir con las normativas viales.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail