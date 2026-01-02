Fuerte temporal dejó sin electricidad a la ciudad Capital y al Valle de Lerma

Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.

Salta02/01/2026

Este viernes, la ciudad de Salta se vio afectada por un intenso temporal que incluyó caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, generando complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

El temporal provocó la caída de árboles, calles anegadas y daños en viviendas, mientras que varios sectores se vieron afectados por cortes de luz. Según comunicó EDESA, el suministro eléctrico se encuentra interrumpido en distintos barrios de la Capital y el Valle de Lerma, incluyendo La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas.

La empresa indicó que se está trabajando para restablecer el servicio en la medida que las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan.

Las autoridades locales recomiendan a los vecinos extremar precauciones al circular y evitar zonas anegadas o con árboles caídos hasta que finalice el temporal y se normalicen los servicios.

