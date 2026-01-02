ADIUNSa expresó su malestar por la falta de pago de la diferencia del aguinaldo y advirtió que la situación “genera un perjuicio concreto” para los docentes, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Fuerte temporal dejó sin electricidad a la ciudad Capital y al Valle de Lerma
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.Salta02/01/2026
Este viernes, la ciudad de Salta se vio afectada por un intenso temporal que incluyó caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, generando complicaciones en distintos puntos de la ciudad.
El temporal provocó la caída de árboles, calles anegadas y daños en viviendas, mientras que varios sectores se vieron afectados por cortes de luz. Según comunicó EDESA, el suministro eléctrico se encuentra interrumpido en distintos barrios de la Capital y el Valle de Lerma, incluyendo La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas.
La empresa indicó que se está trabajando para restablecer el servicio en la medida que las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan.
Las autoridades locales recomiendan a los vecinos extremar precauciones al circular y evitar zonas anegadas o con árboles caídos hasta que finalice el temporal y se normalicen los servicios.
Las tareas de limpieza serán en las cisternas y tanques de agua, desmalezado y poda. Las actividades en las Colonias de Vacaciones se realizan de manera normal. Será hasta el martes 13.
La iniciativa, impulsada por el intendente Emiliano Durand, busca agilizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de los vecinos en las oficinas públicas.
“Es un primer paso hacia la libertad”: venezolana en Salta celebró la caída de Maduro
En diálogo con Aries, una ciudadana venezolana radicada en Salta expresó la emoción y las expectativas de la comunidad tras los últimos acontecimientos en su país.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos entre las 8.30 y las 13, en un móvil ubicado sobre calle Balcarce 250.
Día de Reyes: largas filas para subir gratis al Teleférico
Familias comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana para acceder a los cupos gratuitos por el Día de Reyes. Gran expectativa y presencia de niños en el Cerro San Bernardo.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.