“Cada vez más trabajadores dejan de votar”, lamentó Violeta Gil

En el entorno del gobernador dijeron que fue un “buen encuentro” y que se extendió durante una hora y media. Hablaron del escenario político local y de las legislativas del 26 de octubre.
En Día de Miércoles, la candidata a senadora nacional por Política Obrera, Violeta Gil, lanzó fuertes críticas al sistema político y a las elecciones tal como están planteadas. “El proceso electoral es una trampa, un mecanismo de estafa”, afirmó, al mismo tiempo que subrayó que “cada vez son más los trabajadores que no van a votar”.
Para Gil, el creciente ausentismo electoral no es casualidad sino el resultado de un “descreimiento en la clase política”, que consideró “bien ganado”. “Ese descreimiento es la expresión de un sector muy amplio de la población que se da cuenta de que le están estafando”, señaló.
En contraste con la política tradicional, la referente de Política Obrera destacó que “cuando los trabajadores actuamos en luchas y reclamos, lo hacemos colectivamente, porque tenemos un interés común: la defensa del salario y de los puestos de trabajo. Pero cuando vamos a las elecciones, parece ser que lo hacemos como individuos, y ahí nos atomizamos”.
Gil sostuvo que el desafío de su fuerza es dar a conocer sus propuestas como alternativa distinta tanto al oficialismo como a la oposición. “No somos ni Milei, que nos está llevando a la bancarrota, ni Fuerza Patria, que representa la distorsión del proceso electoral. Queremos abrir un camino nuevo para los trabajadores”, aseguró.
La candidata también cuestionó la desigualdad de recursos en la campaña. “Yo soy trabajadora y recién la última semana tengo licencia por lo que recorrer la provincia no es una posibilidad. Mientras tanto, los funcionarios del Estado hacen campaña con los recursos públicos. Esa es la enorme diferencia que enfrentamos”, denunció.
“Si creyera que alguien de mi Gobierno está sucio, ya lo hubiera echado”, aseguró MileiPolítica02/10/2025
El jefe de Estado rechazó las denuncias contra José Luis Espert y criticó la estrategia del kirchnerismo en plena campaña electoral.
Unión por la Patria y aliados intentarán promulgar las leyes sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan tras el rechazo de Diputados.
Juliano sobre Espert: “Es demencial que vengan a explicar el Presupuesto tipos que no tienen moral”Política01/10/2025
En Aries, el diputado nacional, Pablo Juliano, se sumó a los reclamos por la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto por presuntos vínculos con el narcotráfico, y no descartó impulsar medidas administrativas en el recinto.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
La atención estaba puesta en la situación del libertario, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El peronismo presionó para desplazarlo de la comisión, pero finalmente no logró juntar los votos necesarios.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salta se suma a la movilización nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Organizaciones y familias se concentrarán a las 17 en Plaza 9 de Julio para exigir que la normativa vigente se cumpla de manera inmediata y efectiva.
Las subas, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.