“El campo no es un cuco, es la llave del crecimiento” afirmó Figueroa

En Día de Miércoles, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, consideró que la reciente medida del Gobierno “pone de manifiesto el potencial que tiene el agro en la Argentina” y reclamó que no sea una política temporaria, sino una señal clara para planificar inversiones y aumentar la producción.

“Lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo: el tema de las retenciones es una batalla casi histórica para nosotros. Esta medida nos pone muy contentos y esperamos que sea un paso en la dirección correcta”, afirmó Figueroa.

Así Figueroa advirtió que la mayoría de los productores ya había vendido gran parte de su cosecha para cumplir con compromisos e insumos, por lo que “los principales beneficiados serán exportadores y acopiadores”. Sin embargo, llamó a ver “el vaso medio lleno” y a reconocer al campo “como un actor muy importante de la Argentina”.

En ese sentido, pidió avanzar hacia una discusión de fondo sobre el rol del sector productivo y el potencial del país: “Tenemos un país riquísimo y una sociedad pujante, pero nos falta encontrarnos y trabajar juntos. El campo no es un cuco, es un motor de la reactivación”.

Figueroa también valoró los cambios impulsados por la actual gestión: “Este gobierno movió el tablero de una manera impresionante y nos permite replantearnos cosas que antes no. Hay que hablar de eficiencia del Estado, de bajar impuestos y de aprovechar recursos como la minería o Vaca Muerta. No podemos perder la oportunidad de que mucha gente mejore”.