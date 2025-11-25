La Municipalidad celebra el Día de la Movilidad Sustentable en la Casita del Parque

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el director de Educación Ambiental de la Municipalidad capitalino, Ramiro Ragno, brindó detalles de la actividad que desarrollará la Ciudad en el marco del Día de la Movilidad Sustentable, que se celebra a nivel mundial los 26 de noviembre de cada año.

“Queremos incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad por una cuestión ambiental y de salud”, aseguró el funcionario.

La jornada tendrá lugar en la Casita del Parque - Mendoza 50 – y contará con la participación de escuelas técnicas, empresas y mecánicos de bicicletas, quienes brindarán su visión respecto al uso de vehículos que no se movilizan a partir del uso del petróleo.

En tal sentido, informó que las escuelas técnicas expondrán prototipos de vehículos eléctricos, mientras que se dictarán talleres de cuidado, mantenimiento y reparación de bicicletas

Finalmente, Ragno señaló que también habrá un stand de la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad, espacio donde se brindará información sobre el buen manejo de todo tipo de vehículos de tracción a sangre o eléctrica.