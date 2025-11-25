La Municipalidad donó piezas de hormigón para reordenar el tránsito de la Emergencia Pediátrica. También, la comitiva de la intendencia visitó las playas de estacionamiento interno para evaluar mejoras.
La Municipalidad celebra el Día de la Movilidad Sustentable en la Casita del Parque
La actividad será esté miércoles en el parque San Martín, de 9 a 12, y contará con la participación escuelas técnicas, empresas y reparadores de bicicletas, quienes brindarán talleres sobre su actividad.Salta25/11/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el director de Educación Ambiental de la Municipalidad capitalino, Ramiro Ragno, brindó detalles de la actividad que desarrollará la Ciudad en el marco del Día de la Movilidad Sustentable, que se celebra a nivel mundial los 26 de noviembre de cada año.
“Queremos incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad por una cuestión ambiental y de salud”, aseguró el funcionario.
La jornada tendrá lugar en la Casita del Parque - Mendoza 50 – y contará con la participación de escuelas técnicas, empresas y mecánicos de bicicletas, quienes brindarán su visión respecto al uso de vehículos que no se movilizan a partir del uso del petróleo.
En tal sentido, informó que las escuelas técnicas expondrán prototipos de vehículos eléctricos, mientras que se dictarán talleres de cuidado, mantenimiento y reparación de bicicletas
Finalmente, Ragno señaló que también habrá un stand de la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad, espacio donde se brindará información sobre el buen manejo de todo tipo de vehículos de tracción a sangre o eléctrica.
A un mes de celebrar Navidad, vecinos de Villa Las Rosas comenzaron los preparativos para una edición especial del icónico evento cultural. Ya iniciaron los ensayos y se abrieron las convocatorias para participar.
IPS canceló la deuda con el Círculo Médico y anunció que se levantó la medida de fuerzaSalta25/11/2025
Tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico, el IPS informó que se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y, simultáneamente, el pago de los montos. adeudados.
El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas y a todas las víctimas de violencia de géneroSalta25/11/2025
En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género remarcaron su compromiso con la verdad y justicia en el caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
Conformarán una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio entre IPS y Círculo MédicoSalta25/11/2025
El Gobierno anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.
Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria en los barrios San Mateo, Torino, Las Colinas, San Lucas y Canillitas por trabajos de reparación de cañerías y bajos niveles en cisterna.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.