La Municipalidad donó piezas de hormigón para reordenar el tránsito de la Emergencia Pediátrica. También, la comitiva de la intendencia visitó las playas de estacionamiento interno para evaluar mejoras.
El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas y a todas las víctimas de violencia de género
En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género remarcaron su compromiso con la verdad y justicia en el caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.Salta25/11/2025
En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, el gobernador Gustavo Sáenz acompañó al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, al recordar a las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni y a todas las mujeres víctimas de la violencia y la injusticia.
En la quebrada de San Lorenzo, el Gobernador agradeció la presencia del Embajador con quien coincidió en su compromiso por la verdad y la justicia en el trágico caso que involucra a Cassandre Bouvier y Houria Moumni. "Estamos en el mismo camino. Que nada quede impune. Desde el Gobierno de Salta, el Gobierno nacional y el de Francia estamos trabajando conjuntamente para que eso ocurra”, subrayó Sáenz. Además, indicó que se comunicó con el padre de Cassandre, Jean Michael Bouvier, quien no pudo asistir por problemas de salud.
En tanto, el Embajador dijo: “Vine con un espíritu de humildad en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género”, expresó remarcando su “respeto al Estado de Derecho Argentino, a la separación de poderes y la justicia salteña”.
Agradeció la decisión de designar a un nuevo equipo de investigación en el caso de las turistas francesas “para que pueda haber justicia y verdad”, ya que consideró: “Quedan cosas por aclarar, responsabilidades y confiamos que este nuevo equipo pueda establecer todo lo que ocurrió, la verdad, y que se pueda hacer justicia”.
Por último, destacó la presencia del Gobernador y reconoció el compromiso con la Verdad y la Justicia.
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en diciembre de 1999 los 25 de noviembre como la fecha que busca concientizar y movilizar esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer a nivel global.
También estuvieron presentes el intendente de San Lorenzo Manuel Saravia, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides.
A un mes de celebrar Navidad, vecinos de Villa Las Rosas comenzaron los preparativos para una edición especial del icónico evento cultural. Ya iniciaron los ensayos y se abrieron las convocatorias para participar.
La actividad será esté miércoles en el parque San Martín, de 9 a 12, y contará con la participación escuelas técnicas, empresas y reparadores de bicicletas, quienes brindarán talleres sobre su actividad.
IPS canceló la deuda con el Círculo Médico y anunció que se levantó la medida de fuerzaSalta25/11/2025
Tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico, el IPS informó que se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y, simultáneamente, el pago de los montos. adeudados.
Conformarán una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio entre IPS y Círculo MédicoSalta25/11/2025
El Gobierno anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.
Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria en los barrios San Mateo, Torino, Las Colinas, San Lucas y Canillitas por trabajos de reparación de cañerías y bajos niveles en cisterna.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.