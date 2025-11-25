El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas y a todas las víctimas de violencia de género

En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, el gobernador Gustavo Sáenz acompañó al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, al recordar a las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni y a todas las mujeres víctimas de la violencia y la injusticia.

En la quebrada de San Lorenzo, el Gobernador agradeció la presencia del Embajador con quien coincidió en su compromiso por la verdad y la justicia en el trágico caso que involucra a Cassandre Bouvier y Houria Moumni. "Estamos en el mismo camino. Que nada quede impune. Desde el Gobierno de Salta, el Gobierno nacional y el de Francia estamos trabajando conjuntamente para que eso ocurra”, subrayó Sáenz. Además, indicó que se comunicó con el padre de Cassandre, Jean Michael Bouvier, quien no pudo asistir por problemas de salud.

En tanto, el Embajador dijo: “Vine con un espíritu de humildad en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género”, expresó remarcando su “respeto al Estado de Derecho Argentino, a la separación de poderes y la justicia salteña”.

Agradeció la decisión de designar a un nuevo equipo de investigación en el caso de las turistas francesas “para que pueda haber justicia y verdad”, ya que consideró: “Quedan cosas por aclarar, responsabilidades y confiamos que este nuevo equipo pueda establecer todo lo que ocurrió, la verdad, y que se pueda hacer justicia”.

Por último, destacó la presencia del Gobernador y reconoció el compromiso con la Verdad y la Justicia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en diciembre de 1999 los 25 de noviembre como la fecha que busca concientizar y movilizar esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer a nivel global.

También estuvieron presentes el intendente de San Lorenzo Manuel Saravia, la secretaria de Gobierno, Paula Benavides.