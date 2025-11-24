Murió Isaac Eisen, actor que dejó su huella fuera de las marquesinas

Nacido entre bombas en 1944, construyó una carrera única desde la serie B hasta grandes producciones. Fue rostro fetiche de Von Trier y figura clave del cine de terror y la contracultura.
Isaac Eisen fue actor, director, dramaturgo, docente y un verdadero trabajador de la actuación de esos que no ocupan las primeras planas, las grandes marquesinas. Hoy, en sus redes sociales, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer la muerte de este respetado intérprete que tenía 74 años.
El verdadero nombre de quien usó como nombre artístico Isaac Eisen o fue conocido como “El Fenómeno” era Isaac Abraham Ponimunski. Había nacido el 2 de julio de 1951. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y, a lo largo de su extensa trayectoria, siguió tomando clases en talleres dictados por Raúl Serrano, Ricky Pashkus y la coreógrafa Dorys Petroni. Así fue construyendo y puliendo su propia herramienta expresiva que puso al servicio de obras de teatro, programas de televisión, largometrajes y publicidades en las cuales, en general, formó parte de esa segunda línea por fuera de los roles protagónicos.
Durante más de una década coordinó los grupos de teatro leído “Lector” y “Nuevas Fantasías”. Como actor, participó en obras como El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos, Nube de juguete, Concierto de aniversario, Papi o mami, Office, Diva, ¿Desea agrandar el menú?, Yerma, La pulga en la oreja, Poder, apogeo y escándalos del Coronel Dorrego, ¿Qué ves cuando te ves?, entre muchas otras. Como autor y director presentó Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off. Lo hizo en los grandes escenario del San Martín o el Teatro Nacional Cervantes dirigido por Alejandra Boero como en escenarios alternativos de todos el país.
En televisión y plataformas participó en las ficciones Rémoras, ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), De fulanas y menganas, Influencers, Alta Comedia, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano, La extraña dama, Todo x 2 pesos y en la serie Francisco, el jesuita, entre otros trabajos.
En cine actuó en Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, Zatti, hermano nuestro, entre otros títulos. En radio formó parte de ciclos de radioteatro y teatro leído en Radio Municipal, Radio Provincia y en Las dos carátulas, de Radio Nacional. También trabajó en publicidad en nuestro país como en Brasil, fue animador de eventos y dictó clases.
La actuación, así lo recordó en un programa emitido en tiempos de la pandemia que condujo Sabrina de la Iglesia, entró a su vida en el primer grado de la primaria. En todos los actos escolares aquel niño se subía al escenario del colegio, lo cual hizo que su maestra se comunicara con su madre. “Este niño tiene condiciones”, le advirtió. En verdad, él se ponía el traje de San Martín o de Belgrano para no estar en el aula. En ese tránsito se dio cuenta que realmente eso de decir un texto, de cantar, de hacer de otros le gustaba. Así fue buscando y perfeccionando aquello que percibía como vocación, como algo que lo podía constituir en su vida.
Fue lo que hizo a largo de la vida como un verdadero trabajador de la actuación. En su cuenta de Linkedin, el orgulloso miembro de Actores reconocía que le interesaba participar de proyectos artísticos de nuevos emprendedores sean jóvenes o no. “El mejor intento es el que se hace”, afirmaba Isaac Eisen.
