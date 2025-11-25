La Municipalidad donó piezas de hormigón para reordenar el tránsito de la Emergencia Pediátrica. También, la comitiva de la intendencia visitó las playas de estacionamiento interno para evaluar mejoras.
Conformarán una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio entre IPS y Círculo Médico
El Gobierno anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.Salta25/11/2025
Autoridades del Ejecutivo provincial mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno con la comisión directiva del Círculo Médico de Salta con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en consensos que beneficien a los afiliados del Instituto Provincial de Salud (IPS).
El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y el síndico General de Salta, Federico Mateo. Por el lado de la entidad médica, lo hizo su presidenta Adriana Falco.
Funcionarios y dirigentes establecieron puntos en común y definieron una nueva metodología de articulación. En este marco, se anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.
"Encontramos puntos en común importantes pensando en la gente. A partir de mañana comenzaremos a trabajar en un nuevo convenio, con protocolos claros, algo que los profesionales venían solicitando hace tiempo. Buscamos llegar a buen puerto entre todos, entendiendo que esto es un bien común y responde a la voluntad del Gobernador de trabajar para salir adelante", expresó el ministro Mangione.
Asimismo, subrayó que se busca establecer una relación laboral moderna, "comenzamos a escribir una nueva historia y una nueva forma de trabajo entre el IPS y el Círculo Médico, lo cual es lo más sano para la población y para la tranquilidad de los profesionales".
Por su parte, Falco valoró la apertura al diálogo y la conformación de la mesa de negociación. "Hemos llegado a un acuerdo para armar una mesa de diálogo. Empezamos a trabajar en la elaboración de un nuevo convenio que nos beneficie a todos, pero sobre todo a la población", señaló.
Finalmente, se destacó que este proceso marca un punto de inflexión hacia un esquema más moderno y transparente. "Queremos un convenio que sea transparente, que es como nosotros queremos trabajar desde el Círculo Médico", concluyó Falco.
