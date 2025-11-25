Conformarán una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio entre IPS y Círculo Médico

Autoridades del Ejecutivo provincial mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno con la comisión directiva del Círculo Médico de Salta con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en consensos que beneficien a los afiliados del Instituto Provincial de Salud (IPS).

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y el síndico General de Salta, Federico Mateo. Por el lado de la entidad médica, lo hizo su presidenta Adriana Falco.

Funcionarios y dirigentes establecieron puntos en común y definieron una nueva metodología de articulación. En este marco, se anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.

"Encontramos puntos en común importantes pensando en la gente. A partir de mañana comenzaremos a trabajar en un nuevo convenio, con protocolos claros, algo que los profesionales venían solicitando hace tiempo. Buscamos llegar a buen puerto entre todos, entendiendo que esto es un bien común y responde a la voluntad del Gobernador de trabajar para salir adelante", expresó el ministro Mangione.

Asimismo, subrayó que se busca establecer una relación laboral moderna, "comenzamos a escribir una nueva historia y una nueva forma de trabajo entre el IPS y el Círculo Médico, lo cual es lo más sano para la población y para la tranquilidad de los profesionales".

Por su parte, Falco valoró la apertura al diálogo y la conformación de la mesa de negociación. "Hemos llegado a un acuerdo para armar una mesa de diálogo. Empezamos a trabajar en la elaboración de un nuevo convenio que nos beneficie a todos, pero sobre todo a la población", señaló.

Finalmente, se destacó que este proceso marca un punto de inflexión hacia un esquema más moderno y transparente. "Queremos un convenio que sea transparente, que es como nosotros queremos trabajar desde el Círculo Médico", concluyó Falco.