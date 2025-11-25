La Municipalidad donó piezas de hormigón para reordenar el tránsito de la Emergencia Pediátrica. También, la comitiva de la intendencia visitó las playas de estacionamiento interno para evaluar mejoras.
Comenzaron los preparativos de la 60º edición de Ciudad de Navidad
A un mes de celebrar Navidad, vecinos de Villa Las Rosas comenzaron los preparativos para una edición especial del icónico evento cultural. Ya iniciaron los ensayos y se abrieron las convocatorias para participar.Salta25/11/2025
Faltando exactamente un mes para celebrar la Navidad, vecinos de Villa Las Rosas comenzaron los preparativos para la 60º edición de Ciudad de Navidad, el icónico pesebre viviente que nació como iniciativa vecinal, en un escenario natural.
“Estamos con la convocatoria de chicos que nos dan buenos resultados porque siempre hay 200 personas en escena. Ya se iniciaron algunos talleres artísticos y los primeros ensayos, viendo la parte de la ornamentación en el cerro, la ambientación y algunas cosas nuevas”, expresó el presidente del Centro Vecinal, Julio Romero, en diálogo con Aries.
Para esta edición especial, la organización espera contar con la presencia del Arzobispo de Salta “como se hacía en antaño” y se adelantó que se prepara un segmento especial con la inclusión de ex participantes de hace 40 y 50 años.
Respecto a la convocatoria, la organización recibe a personas desde los 5 años, en adelante, en calle Los Gladiolos 369 (Villa Las Rosas) de lunes a viernes, a partir de las 18 horas.
“Vienen con sus papás, se les pide los datos, y nos comunicamos para organizar los ensayos porque tiene días especiales, algunos días están todo lo que hace a los ángeles, otros días los personajes principales, otros días los pastores” dijo y agregó “se les muestra todo el escenario, cuál va a ser el recorrido, y se les hace una orientación de los personajes que pueden hacer”.
IPS canceló la deuda con el Círculo Médico y anunció que se levantó la medida de fuerzaSalta25/11/2025
Tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico, el IPS informó que se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y, simultáneamente, el pago de los montos. adeudados.
El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas y a todas las víctimas de violencia de géneroSalta25/11/2025
En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género remarcaron su compromiso con la verdad y justicia en el caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
Conformarán una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio entre IPS y Círculo MédicoSalta25/11/2025
El Gobierno anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.
Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria en los barrios San Mateo, Torino, Las Colinas, San Lucas y Canillitas por trabajos de reparación de cañerías y bajos niveles en cisterna.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.