Comenzaron los preparativos de la 60º edición de Ciudad de Navidad

Faltando exactamente un mes para celebrar la Navidad, vecinos de Villa Las Rosas comenzaron los preparativos para la 60º edición de Ciudad de Navidad, el icónico pesebre viviente que nació como iniciativa vecinal, en un escenario natural.

“Estamos con la convocatoria de chicos que nos dan buenos resultados porque siempre hay 200 personas en escena. Ya se iniciaron algunos talleres artísticos y los primeros ensayos, viendo la parte de la ornamentación en el cerro, la ambientación y algunas cosas nuevas”, expresó el presidente del Centro Vecinal, Julio Romero, en diálogo con Aries.

Para esta edición especial, la organización espera contar con la presencia del Arzobispo de Salta “como se hacía en antaño” y se adelantó que se prepara un segmento especial con la inclusión de ex participantes de hace 40 y 50 años.

Respecto a la convocatoria, la organización recibe a personas desde los 5 años, en adelante, en calle Los Gladiolos 369 (Villa Las Rosas) de lunes a viernes, a partir de las 18 horas.

“Vienen con sus papás, se les pide los datos, y nos comunicamos para organizar los ensayos porque tiene días especiales, algunos días están todo lo que hace a los ángeles, otros días los personajes principales, otros días los pastores” dijo y agregó “se les muestra todo el escenario, cuál va a ser el recorrido, y se les hace una orientación de los personajes que pueden hacer”.