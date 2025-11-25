El anuncio apareció en pantalla durante su último show. De Brito reveló que podrían enfocarse en carreras individuales y que existirían tensiones entre los integrantes.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de beneficios de MasterChef Celebrity de este lunes contó con la presencia del cantante Ariel Puchetta, sumando otro desafío a los participantes: demostrar su destreza tanto en la cocina como en el karaoke.
Cuando llegó el turno de Maxi López de cantar en la cabina, le tocó interpretar la icónica canción de Ráfaga “Mentirosa” y no dudó en dedicársela a Wanda Nara.
“Nunca mejor elegido el tema”, dijo López con humor en su entrevista individual.
Lejos de ofenderse, la conductora se metió en la cabina a bailar mientras su ex marido cantaba y la señalaba. Para su sorpresa, también se habían sumado al baile los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a pesar de haber tenido su número más bajo el domingo pasado, el reality culinario continúa liderando su franja horaria.
Cuando llegó la hora de presentar su plato, unas alitas de pollo glaseadas acompañadas de un revuelto gramajo, los chefs tuvieron una grata devolución.
"Estás a un nivel de sabores extraordinario… ponete un restaurante", comentó Betular.
Rápidamente, Wanda metió un comentario revelando su pasado gastronómico: “Fuimos socios de un restaurante, vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos”.
Con información de Noticias Argentinas
La noticia fue comunicada de manera oficial por su esposa, a través de las redes sociales. Algunas de sus canciones más emblemáticas son "Wonderful World, Beautiful People", “Reggae Night” y “I Can See Clearly Now”.
Talento salteño en primera línea: los ganadores de la Feria de Arte Salta
La Feria de Arte Salta vive este domingo su última jornada en el Condominio La Trinidad, en San Lorenzo Chico. El sábado se entregaron premios a artistas, galeristas y coleccionistas de distintas provincias, para estimular su trabajo y el desarrollo del mercado de arte.
El segundo disco de Soda Stereo marcó una bisagra dentro de la historia de la banda. “Juego de seducción”, “Cuando pase el temblor” y el tema que le dio nombre al álbum, entre otros, marcaron una época.
En concierto especial, el Coro de Personas Mayores celebrará su aniversarioCultura & Espectáculos21/11/2025
La celebración, que coincide con el Día de la Música, será a las 19:30 en la Capilla Cristo Rey, Mitre 892, la iglesia del Seminario.
El MAAM celebra 21 años con nuevos desafíos en investigación y conservaciónCultura & Espectáculos20/11/2025
“Más que un museo, es un espacio cultural con colores, divergencia, pluralidad, hasta con polémica” expresó su director, Mario Bernaski, quien además adelantó que en 2026 se proyecta fortalecer el conocimiento de “las tres cumbres” como lugares sagrados: Llullaillaco, Quehuar y Chuscha.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.