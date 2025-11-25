Proyectan obras de mejoras para el ingreso al Hospital Materno Infantil

El Hospital Materno Infantil identificó dificultades en la circulación de la playa de estacionamiento de la emergencia pediátrica, lo que impactaba directamente en el tránsito de ambulancias. Por este motivo, la Municipalidad entregó bloques de hormigón para inhabilitar el paso y el estacionamiento indebido de vehículos en una de las direcciones, evitando así nuevos inconvenientes.

“Son bloques que se retiraron de la ciclovía de la calle Alvarado. Hace poco nos mandaron una nota desde el hospital con quienes tenemos comunicación hace tiempo. Tienen un inconveniente en la playa de estacionamiento porque la gente estaciona y obstruyen el paso de la ambulancia”, explicó la coordinadora de Gestión Operativa de la Obra Pública, Cecilia Pazos.

También, las autoridades municipales visitaron las playas de estacionamiento internas ya que las mismas cuentan con dificultades de tránsito por hormigón hundido, amenaza de inundación y baches por el uso continuo.

“Hablamos de traer gente quizás de la planta, topógrafos y profesionales para que vean cuáles son las alternativas, para poder dejar esta calle con mejor acceso ya que tiene tránsito de camiones pesados y es por donde entra el oxígeno, la medicación”, explicó Pazos.

Así mismo, se evalúan mejoras en la playa continua al Hospital, para evitar inundaciones.