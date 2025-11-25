A un mes de celebrar Navidad, vecinos de Villa Las Rosas comenzaron los preparativos para una edición especial del icónico evento cultural. Ya iniciaron los ensayos y se abrieron las convocatorias para participar.
Proyectan obras de mejoras para el ingreso al Hospital Materno Infantil
La Municipalidad donó piezas de hormigón para reordenar el tránsito de la Emergencia Pediátrica. También, la comitiva de la intendencia visitó las playas de estacionamiento interno para evaluar mejoras.Salta25/11/2025
El Hospital Materno Infantil identificó dificultades en la circulación de la playa de estacionamiento de la emergencia pediátrica, lo que impactaba directamente en el tránsito de ambulancias. Por este motivo, la Municipalidad entregó bloques de hormigón para inhabilitar el paso y el estacionamiento indebido de vehículos en una de las direcciones, evitando así nuevos inconvenientes.
“Son bloques que se retiraron de la ciclovía de la calle Alvarado. Hace poco nos mandaron una nota desde el hospital con quienes tenemos comunicación hace tiempo. Tienen un inconveniente en la playa de estacionamiento porque la gente estaciona y obstruyen el paso de la ambulancia”, explicó la coordinadora de Gestión Operativa de la Obra Pública, Cecilia Pazos.
También, las autoridades municipales visitaron las playas de estacionamiento internas ya que las mismas cuentan con dificultades de tránsito por hormigón hundido, amenaza de inundación y baches por el uso continuo.
“Hablamos de traer gente quizás de la planta, topógrafos y profesionales para que vean cuáles son las alternativas, para poder dejar esta calle con mejor acceso ya que tiene tránsito de camiones pesados y es por donde entra el oxígeno, la medicación”, explicó Pazos.
Así mismo, se evalúan mejoras en la playa continua al Hospital, para evitar inundaciones.
La actividad será esté miércoles en el parque San Martín, de 9 a 12, y contará con la participación escuelas técnicas, empresas y reparadores de bicicletas, quienes brindarán talleres sobre su actividad.
IPS canceló la deuda con el Círculo Médico y anunció que se levantó la medida de fuerzaSalta25/11/2025
Tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico, el IPS informó que se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y, simultáneamente, el pago de los montos. adeudados.
El Gobernador y el Embajador de Francia recordaron a las turistas francesas y a todas las víctimas de violencia de géneroSalta25/11/2025
En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género remarcaron su compromiso con la verdad y justicia en el caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
Conformarán una comisión técnica para trabajar en un nuevo convenio entre IPS y Círculo MédicoSalta25/11/2025
El Gobierno anunció la creación inmediata de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario. Además, se informó que el IPS canceló lo adeudado.
Aguas del Norte anunció una afectación extraordinaria en los barrios San Mateo, Torino, Las Colinas, San Lucas y Canillitas por trabajos de reparación de cañerías y bajos niveles en cisterna.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.