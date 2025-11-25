IPS canceló la deuda con el Círculo Médico y anunció que se levantó la medida de fuerza

Tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico, el IPS informó que se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y, simultáneamente, el pago de los montos. adeudados.

Salta25/11/2025

El Gobierno y autoridades del Círculo Médico de Salta anunciaron la creación de una Comisión Técnica para elaborar un nuevo convenio con el IPS que reemplace al vigente desde 2005, adaptándolo a las necesidades actuales del sistema sanitario.

Seguidamente, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que se levantó la medida de fuerza y se canceló lo adeudado.

"Tras las conversaciones mantenidas entre el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico, se acordó el levantamiento de la medida de fuerza y, simultáneamente, el pago de los montos adeudados", expresa el comunicado.

Y agrega que el IPS "procedió a remitir los fondos correspondientes, garantizando así la continuidad de las prestaciones para todos los afiliados".



