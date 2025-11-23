Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.
River se ilusiona: la nueva chance de entrar a la Copa Libertadores 2026
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.Deportes23/11/2025
Con la insólita consagración de Rosario Central como campeón de la Liga, la tabla anual de 2025 quedó sellada a fuego tras la disputa de la fecha 16 del Torneo Clausura. River quedó cuarto, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque todavía puede meterse en Libertadores. Una de las vías que tiene es que uno de los tres de arriba salgan campeones o que lo haga Lanús, flamante ganador de la Sudamericana.
El único de los mencionados que ya jugó en los playoffs es Argentinos Juniors, que había terminado tercero y este sábado se clasificó a cuartos de final del Clausura tras vencer a Vélez por 2-0, un triunfo que también celebró el Millonario.
El equipo conducido por Marcelo Gallardo podría meterse en fase de grupos en caso de salir campeón, algo impensado debido al pésimo momento futbolístico que atraviesa. Por eso, este fin de semana en Núñez estarán atentos a lo que suceda.
Los otros dos equipos que podrían darle una mano son Rosario Central y Boca. Líderes de sus grupos, este domingo serán locales de Estudiantes y Talleres, respectivamente, y sin dudas el Millonario también estará atento a sus resultados, aunque, claro, nunca celebrarían una vuelta olímpica de su clásico rival.
En caso de que uno de estos tres equipos libere un cupo para la Copa Libertadores, River entraría en la próxima edición del máximo certamen continental en la Fase 2. Si gana ese primer cruce, jugaría otro en Fase 3 y recién si supera ese entraría en fase de grupos; si pierde, cae en Sudamericana. En cambio, de perder en la primera de estas dos instancias, como le sucedió a Boca este año, se quedaría sin nada.
Existe una variante más que antes parecía un tanto rebuscada, porque implicaba dos títulos, pero uno ya está conseguido. Si Lanús, que conquistó la Copa Sudamericana 2025, también sale campeón del Torneo Clausura, ese cupo lo dejaría liberado para la tabla anual y es otro de los escenarios que podrían favorecer a River de cara a 2026.
Con información de TyC Sports
Los Pumas cerraron su gira por el Reino Unido con una ajustada derrota 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El Campeonato Mundial de F1 2025 sufrió un vuelco dramático tras el Gran Premio de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, mostrando una profunda frustración con el rendimiento de su Alpine A525.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.