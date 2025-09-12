Violeta Gil: “El gobierno de Milei está en ruinas antes de la mitad de su gestión”

Villada: "Gustavo toma una posición diferente porque el gobierno atenta contra los salteños"Cara a Cara12/09/2025
El Gobernador de la provincia tomó distancia de la gestión nacional, luego de haber acompañado todas sus medidas de gobierno.
La candidata a senadora nacional por Política Obrera advirtió que el plan económico oficialista “se agotó” y acusó al FMI, a Luis Caputo y a los gobernadores de ser responsables de la crisis.Cara a Cara12/09/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la candidata a senadora nacional de Política Obrera, Violeta Gil, sostuvo que el gobierno de Javier Milei atraviesa “un derrumbe económico y político” antes incluso de llegar a la mitad de su mandato. “El plan económico del gobierno de Milei, que era lo único de lo que se preciaba, ya se agotó”, afirmó.
Gil cuestionó el respaldo que el Fondo Monetario Internacional expresó tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses: “El FMI es tan responsable como Milei y Caputo de la ruina económica a la que están llevando a la Argentina”.
La dirigente de Política Obrera advirtió que las reformas anunciadas por el Ejecutivo —laboral, jubilatoria e impositiva— “son incompatibles con la vida de los trabajadores” y denunció que los gobernadores “buscan sostener al gobierno hasta que puedan garantizar un recambio político”.
“Lo que está en discusión en el país es un problema de poder político: quién va a pilotear un proceso que llegó a su agotamiento definitivo. La única salida de Milei es profundizar la motosierra, cuando el pueblo argentino ya está completamente mutilado”, señaló.
Gil también apuntó contra el gobernador Gustavo Sáenz, a quien acusó de haber acompañado las medidas de ajuste del gobierno nacional: “Ahora se arrojan del barco cuando se hunde, pero son responsables de esta situación”.
Finalmente, convocó a los trabajadores a organizarse políticamente y en la lucha: “Lo que tenemos que defender son los salarios, los puestos de trabajo, las jubilaciones, la salud y la educación. La próxima etapa va a estar marcada por una tendencia de lucha y los trabajadores tenemos que terciar en este escenario”.
El Gobernador de la provincia tomó distancia de la gestión nacional, luego de haber acompañado todas sus medidas de gobierno.
La candidata a senadora nacional del espacio cuestionó las reformas que se discuten en el Congreso y advirtió que todos los partidos tradicionales buscan descargar la crisis sobre los trabajadores.
Desde el Gobierno provincial observan con preocupación la falta de reacción por parte del Gobierno de Milei. La contradicción entre la mala relación con los Gobernadores y su necesidad de colaboración para hacer prosperar su agenda en el Congreso, es motivo de análisis.
La candidata a senadora nacional por Primero Los Salteños, Flavia Royón, advirtió que las elecciones de octubre son clave para “recuperar la institucionalidad” en el Congreso.
La candidata a senadora de Primero Los Salteños afirmó que el país necesita “un proyecto de desarrollo desde las provincias” y pidió al presidente Milei capacidad de diálogo.
El dirigente de izquierda señaló que el presidente se endeuda a tasas usurarias mientras las familias pagan hasta 250% de interés en tarjetas de crédito para comprar alimentos.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.