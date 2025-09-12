Violeta Gil: “El gobierno de Milei está en ruinas antes de la mitad de su gestión”

La candidata a senadora nacional por Política Obrera advirtió que el plan económico oficialista “se agotó” y acusó al FMI, a Luis Caputo y a los gobernadores de ser responsables de la crisis.

Cara a Cara12/09/2025

WhatsApp Image 2025-09-11 at 19.43.55 (1)

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la candidata a senadora nacional de Política Obrera, Violeta Gil, sostuvo que el gobierno de Javier Milei atraviesa “un derrumbe económico y político” antes incluso de llegar a la mitad de su mandato. “El plan económico del gobierno de Milei, que era lo único de lo que se preciaba, ya se agotó”, afirmó.

Gil cuestionó el respaldo que el Fondo Monetario Internacional expresó tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses: “El FMI es tan responsable como Milei y Caputo de la ruina económica a la que están llevando a la Argentina”.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 19.43.55Política Obrera advirtió que “la motosierra no termina con Milei, la oposición ya la adoptó”

La dirigente de Política Obrera advirtió que las reformas anunciadas por el Ejecutivo —laboral, jubilatoria e impositiva— “son incompatibles con la vida de los trabajadores” y denunció que los gobernadores “buscan sostener al gobierno hasta que puedan garantizar un recambio político”.

“Lo que está en discusión en el país es un problema de poder político: quién va a pilotear un proceso que llegó a su agotamiento definitivo. La única salida de Milei es profundizar la motosierra, cuando el pueblo argentino ya está completamente mutilado”, señaló.

IMG-20250912-WA0002Villada: "Sería terrible que Milei no termine el mandato que la gente le ha dado"

Gil también apuntó contra el gobernador Gustavo Sáenz, a quien acusó de haber acompañado las medidas de ajuste del gobierno nacional: “Ahora se arrojan del barco cuando se hunde, pero son responsables de esta situación”.

Finalmente, convocó a los trabajadores a organizarse políticamente y en la lucha: “Lo que tenemos que defender son los salarios, los puestos de trabajo, las jubilaciones, la salud y la educación. La próxima etapa va a estar marcada por una tendencia de lucha y los trabajadores tenemos que terciar en este escenario”.

