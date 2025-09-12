Villada: "Sería terrible que Milei no termine el mandato que la gente le ha dado"

Villada: "Gustavo toma una posición diferente porque el gobierno atenta contra los salteños"Cara a Cara12/09/2025
El Gobernador de la provincia tomó distancia de la gestión nacional, luego de haber acompañado todas sus medidas de gobierno.
Desde el Gobierno provincial observan con preocupación la falta de reacción por parte del Gobierno de Milei. La contradicción entre la mala relación con los Gobernadores y su necesidad de colaboración para hacer prosperar su agenda en el Congreso, es motivo de análisis.Cara a Cara12/09/2025
Ricardo Villada, Ministro de Gobierno, DDHH y Trabajo, visitó Cara a Cara y dialogó con Mario Ernesto Peña. Villada reconoció que observa la situación del gobierno nacional con "preocupación".
Si bien reconoció que el nombramiento del Ministro del Interior, fue un gesto por parte de la Casa Rosada, un intento de acercar posiciones con los gobernadores, cuestionó el alcance de esa aproximación, consideró que "es un nombramiento sin la capacidad de decidir y cumplir lo que no cumplieron".
Consultado ante la posibilidad de que Milei cambie el rumbo político y económico de su gobierno, el Ministro se mostró esperanzado, "quiero creer", dijo, y agregó, "porque sería muy pero muy terrible que Milei no termine el mandato que la gente le ha dado".
Por último, reconoció que los errores de Milei, por falta de experiencia y la carencia de un equipo político propio, en el que apoyarse, han socavando la credibilidad del electorado que había creído en él. "Milei llegó como un hombre fuera de la política, pero eso ya pasó", finalizó el Ministro.
