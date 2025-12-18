Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia

La Provincia defendió la reforma del Estado: menos cargos políticos y fin del “yo no fui”
Paula Benavides afirmó que la nueva Ley de Ministerios reduce secretarías, elimina duplicidad de funciones y busca mayor responsabilidad en la gestión pública.
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.Política18/12/2025Ivana Chañi
El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, designó a Javier Alberto Mónico Graciano como nuevo Secretario de Justicia y Derechos Humanos. La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 878, publicado en el Boletín Oficial de este jueves 18 de diciembre.
Según lo establece el artículo primero del decreto, Mónico Graciano, asumirá el cargo a partir de la toma de posesión de sus funciones, pasando a integrar el equipo del Ministerio de Gobierno y Justicia.
La norma dispone además que el decreto será refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y por la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, cumpliendo con los pasos administrativos correspondientes.
Paula Benavides afirmó que la nueva Ley de Ministerios reduce secretarías, elimina duplicidad de funciones y busca mayor responsabilidad en la gestión pública.
Paula Benavides explicó que la nueva figura que encabeza busca ordenar la comunicación, centralizar la información y traducir las decisiones del Ejecutivo “del tecnicismo al llano”.
La Cámara de Diputados levantó la sesión de este jueves sin tratar la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria ante la falta de respaldo político.
En una sesión de madrugada marcada por el escándalo, la Cámara de Diputados aprobó la designación de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti como nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación.
Con 130 votos a favor, el proyecto introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, elevando el piso de evasión simple a $100 millones y reduciendo el plazo de prescripción de deudas a tres años.
La oposición logró rechazar el capítulo XI, que contenía el polémico artículo 75 destinado a derogar leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.