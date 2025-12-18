Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia

El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.

Política18/12/2025

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, designó a Javier Alberto Mónico Graciano como nuevo Secretario de Justicia y Derechos Humanos. La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 878, publicado en el Boletín Oficial de este jueves 18 de diciembre.

Según lo establece el artículo primero del decreto, Mónico Graciano, asumirá el cargo a partir de la toma de posesión de sus funciones, pasando a integrar el equipo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La norma dispone además que el decreto será refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y por la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, cumpliendo con los pasos administrativos correspondientes. 
 

