Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, designó a Javier Alberto Mónico Graciano como nuevo Secretario de Justicia y Derechos Humanos. La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 878, publicado en el Boletín Oficial de este jueves 18 de diciembre.

Según lo establece el artículo primero del decreto, Mónico Graciano, asumirá el cargo a partir de la toma de posesión de sus funciones, pasando a integrar el equipo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La norma dispone además que el decreto será refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y por la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, cumpliendo con los pasos administrativos correspondientes.

