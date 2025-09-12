Política Obrera advirtió que “la motosierra no termina con Milei, la oposición ya la adoptó”

Villada: "Gustavo toma una posición diferente porque el gobierno atenta contra los salteños"Cara a Cara12/09/2025
El Gobernador de la provincia tomó distancia de la gestión nacional, luego de haber acompañado todas sus medidas de gobierno.
La candidata a senadora nacional del espacio cuestionó las reformas que se discuten en el Congreso y advirtió que todos los partidos tradicionales buscan descargar la crisis sobre los trabajadores.Cara a Cara12/09/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la candidata a senadora nacional de Política Obrera, Violeta Gil, criticó duramente tanto al gobierno de Javier Milei como a los principales partidos de la oposición, a los que acusó de sostener un mismo rumbo económico de ajuste contra los trabajadores.
“Lo que hoy discute toda la oposición patronal —peronismo, UCR, lo que queda del PRO— es cómo continuar el trabajo sucio que hoy hace Milei. Ellos pelean una continuidad ya con la motosierra adentro”, expresó Gil.
Según la dirigente, el Congreso se prepara para debatir reformas que “implican la destrucción definitiva de las jubilaciones, la precarización laboral y un cambio impositivo en contra de los trabajadores”. En ese sentido, apuntó contra dirigentes como Gustavo Sáenz y Juan Manuel Urtubey: “No los vas a escuchar denunciar esta situación”.
Gil defendió el programa de Política Obrera, que plantea un salario igual al costo de la canasta familiar, hoy estimada en dos millones de pesos. “No es una arbitrariedad: es lo que realmente necesitamos los trabajadores para vivir en la Argentina”, sostuvo.
La candidata también advirtió sobre la crisis política abierta y las dudas en torno a la continuidad del gobierno nacional: “La bancarrota es definitiva y la oposición ha acompañado a Milei todo este tiempo. Lo que está en juego es si los trabajadores logramos desenvolver una organización política propia que ponga en el centro nuestras necesidades”.
