La medida contra el exdiputado libertario fue tomada por el juez Lino Mirabelli, y regirá por un lapso de tres meses. Es en el marco de la causa en la cual se investiga a Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.
Presupuesto 2026: Malestar en el Gobierno con gobernadores aliados
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.Política18/12/2025
Hay un fuerte malestar en el Gobierno por el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados al considerar que el texto que quedó vigente no es consistente con el objetivo de equilibrio fiscal que plantea la administración de Javier Milei.
En particular, en el oficialismo cuestionan que no se haya derogado dos leyes clave que, según sostienen, generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit y consolidan un esquema presupuestario que “no les sirve”.
“En el Gobierno sostienen que este presupuesto no les sirve y no es consistente con el objetivo de equilibrio fiscal”, explicaron a TN fuentes oficiales, luego de la sesión. La principal objeción se concentró en el rechazo al capítulo 11, que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.
Se trata de una decisión que, de acuerdo con la mirada del Ejecutivo, tuvo un objetivo concreto: forzar al Presidente a administrar un presupuesto con déficit.
Remarcan que las dos leyes que continúan vigentes imponen compromisos de gasto incompatibles con la meta fiscal y con el mandato que, aseguran, surgió de las urnas.
Según la lectura del Ejecutivo, “el kirchnerismo, la izquierda y aliados no interpretaron el mensaje de las urnas”, ya que la sociedad, sostienen, “votó orden fiscal, equilibrio y fin del déficit permanente”. Esa interpretación es la que explica, para el Gobierno, el endurecimiento del discurso tras la votación del capítulo conflictivo.
Al rechazo del Capítulo 11 se sumaron diputados que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, junto con un grupo reducido de radicales aliados. Ese movimiento encendió alarmas en la Casa Rosada, que comenzó a diferenciar comportamientos dentro del mapa de aliados provinciales.
En ese sentido, desde el Gobierno remarcaron que “es importante distinguir comportamientos”. Puntualmente, destacaron el rol de los gobernadores de Provincias Unidas, quienes habían acordado con el oficialismo dar quórum, acompañar la votación en general y ausentarse de manera coordinada al momento de tratar el capítulo más conflictivo. “Cumplieron en todos los términos del acuerdo”, subrayaron fuentes oficiales, al marcar una diferencia con otros mandatarios.
Pese a las tensiones y a lo que califican como “varias derrotas consecutivas” en la Cámara baja, el Gobierno logró un objetivo central: la aprobación del Presupuesto 2026 en general, con 132 votos afirmativos. El respaldo a la ley de leyes en general fue posible gracias al acompañamiento del PRO, radicales dialoguistas y los espacios políticos que responden a Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Rogelio Frigerio y Hugo Passalacqua.
Desde el oficialismo resaltan que esa votación aunque advierten que el resultado final dejó un esquema que no se ajusta a la hoja de ruta fiscal del Ejecutivo. “Este presupuesto no nos sirve”, insistieron desde el Gobierno.
La posición del Ejecutivo se mantiene sin matices: “El Gobierno sostiene una posición firme y consistente: ‘No hay vuelta atrás hacia el déficit, porque la Argentina ya eligió otro camino’”.
Con información de TN
“La relación está rota”: crece el enojo en el PRO tras las designaciones en la AGNPolítica18/12/2025
Acusan al gobierno de pactar con el kirchnerismo. “Es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al expresidente Macri.
El Gobierno dice que tal como quedó aprobado el presupuesto no le sirve y que podría vetarloPolítica18/12/2025
En Casa Rosada pasaron de la confianza a la frustración por los cambios que le hicieron en Diputados; el fracaso para derogar las leyes de discapacidad y universidades fue la clave.
AFA: La IGJ fijó el 20 de enero como fecha límite para explicar los balances contablesPolítica18/12/2025
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, ratificó que la AFA tiene plazo hasta el 20 de enero para presentar explicaciones sobre sus balances contables y gastos no estatutarios.
El ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, rubricó convenios clave con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que garantizan la continuidad de la asistencia social en la provincia.
La Provincia defendió la reforma del Estado: menos cargos políticos y fin del “yo no fui”
Paula Benavides afirmó que la nueva Ley de Ministerios reduce secretarías, elimina duplicidad de funciones y busca mayor responsabilidad en la gestión pública.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.